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ЕС запретит экспорт пластиковых отходов в Турцию, если та не наладит процесс их утилизации. Европа отправляет в страну треть таких отходов

The Insider
Фото: IMAGO

Фото: IMAGO

Еврокомиссия (ЕК) рассматривает возможность запрета поставок пластиковых отходов в Турцию, если страна не урегулирует проблемы с их переработкой. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники. ЕС экспортирует в Турцию около трети своих пластиковых отходов, однако страна перерабатывает лишь около 10% подобного мусора, отправляя остальное на свалки и загрязняя окружающую среду.

По данным Politico, ЕК выявила факты нанесения вреда экологии, связанные с переработкой пластика в Турции и нарушающие правила ЕС. В комментарии изданию неназванный представитель ЕК заявил:

«Если от властей не поступит адекватного ответа или не будут приняты необходимые меры, Еврокомиссия может начать процедуру приостановки экспорта пластиковых отходов в Турцию».

По оценке ЕК, попавшей в распоряжение журналистов, в Турции перерабатывается лишь около 10% пластиковых отходов, тогда как бóльшая их часть отправляется на свалки, утилизируется с нарушениями или вовсе попадает в окружающую среду. При этом представитель ЕК отметил, что еврочиновники рекомендовали пока продолжать экспорт такого мусора в Турцию, хотя уже имеется достаточно оснований его прекратить.

Согласно правилам ЕС, страны объединения могут прекратить поставки некоторых видов отходов в страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), если те не могут доказать, что обращение с мусором происходит экологически безопасным образом.

В 2025 году Турция импортировала 510 тысяч тонн пластиковых отходов из ЕС, что эквивалентно примерно 25 млрд полулитровых пластиковых бутылок. Речь идет о трети всех европейских пластиковых отходов.

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Публикация:«ЕС запретит экспорт пластиковых отходов в Турцию, если та не наладит процесс их утилизации. Европа отправляет в страну треть таких отходов»

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