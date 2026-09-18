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Новости

Еще одна российская теннисистка сменила спортивное гражданство: Анна Блинкова будет выступать за Францию

The Insider
Getty Images

Getty Images

Российская теннисистка Анна Блинкова получила французское гражданство и теперь будет представлять Францию на международных соревнованиях. 28-летняя спортсменка занимает 94-е место в рейтинге WTA и после смены гражданства стала второй ракеткой Франции.

Процесс получения французского гражданства занял более двух лет. Блинкова давно живет и тренируется в этой стране. Ее первым турниром под французским флагом стал WTA 250 в Сан-Паулу, где она уже дошла до четвертьфинала. В матче 18 сентября против представляющей Армению Алины Чараевой Блинкова уже указана как представительница Франции.

Выше Блинковой среди французских теннисисток в рейтинге WTA сейчас находится только Диан Парри, занимающая 30-е место. Блинкова располагается на 94-й строчке, Фиона Ферро — на 107-й, Леолия Жанжан — на 108-й.

При этом Блинкова пока не сможет выступать за сборную Франции в Кубке Билли Джин Кинг. Ранее она представляла Россию на этом турнире в 2017 и 2020 годах, поэтому Федерации тенниса Франции потребуется получить специальное разрешение на ее участие. Ни сама Блинкова, ни французская федерация смену гражданства пока публично не комментировали.

Блинкова родилась в Москве в 1998 году. Ее лучший результат в рейтинге WTA — 34-е место, которого она достигла в 2023 году. За свою карьеру теннисистка выиграла два турнира WTA 250 в одиночном разряде: в румынском Клуж-Напоке в 2022 году и китайском Цзюцзяне в 2025-м.

Блинкова стала еще одной известной российской теннисисткой, сменившей спортивное гражданство после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В марте 2025 года бывшая первая ракетка России Дарья Касаткина объявила, что будет представлять Австралию. 

Дарья Касаткина

Дарья Касаткина

Дарья Касаткина / Instagram

В декабре того же года Анастасия Потапова сообщила о переходе под флаг Австрии.

Анастасия Попова

Анастасия Попова

В том же декабре Полина Кудерметова стала уже третьей за месяц российской теннисисткой, отказавшейся выступать за Россию: она получила спортивное гражданство Узбекистана. До нее за эту же страну начала выступать Камилла Рахимова.

Полина Кудерметова

Полина Кудерметова

Getty Images

Российские и белорусские теннисисты после начала полномасштабной войны выступают на большинстве международных соревнований в нейтральном статусе без национального флага.

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Публикация:«Еще одна российская теннисистка сменила спортивное гражданство: Анна Блинкова будет выступать за Францию»

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