Лидеры Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса подписали меморандум о движении к независимости. «Юридически документ ничтожен» — политолог

Первые министры Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса, возглавляющие правительства этих частей Соединенного Королевства, подписали совместный меморандум о праве на независимость от Великобритании и будущее в Евросоюзе. Документ был опубликован на странице Шотландской национальной партии (SNP) в соцсети X. Он был подписан не от имени трех частей Соединённого Королевства, а от имени партий, которые представляют три первых министра. Как пояснили The Insider опрошенные политологи, юридически подписанный документ ни к чему не обязывает британское правительство. Однако он может создать политические трудности нынешнему премьеру Энди Бёрнему.

Первые министры Шотландии (Джон Суинни, партия SNP), Уэльса (Рун ан Иорверт, партия Plaid Cymru) и Северной Ирландии (Мишель О’Нил, партия Sinn Féin) в совместном меморандуме заявили:

«Шотландия, Уэльс и Ирландия имеют особую историю, самобытность и политические традиции. Каждая из наших наций имеет право самостоятельно определять свое будущее — демократическими средствами и в соответствии с волей своего народа. Сегодня Plaid Cymru, SNP и Sinn Féin объединяются, чтобы подтвердить свою приверженность конструктивному сотрудничеству друг с другом в общих интересах наших народов. Впервые в истории у народов этих островов <острова Великобритания и Ирландия — The Insider> есть первые министры в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии, выступающие за независимость от Соединённого Королевства. Для людей, наблюдающих за происходящим на этих островах, и для людей во всем мире не может быть более четкого сигнала о том, что время Вестминстера подходит к концу».

Авторы документа обязались укреплять сотрудничество между своими партиями, выступили за сближение с Евросоюзом, а также потребовали от британского правительства «готовиться к конституционным изменениям, планировать и содействовать им в каждой юрисдикции».

Как пояснил The Insider специалист по британским политическим коммуникациям Иван Корж, подписанный меморандум имеет политическое значение, но не меняет ничего в юридическом смысле:

«Он не дает Шотландии, Уэльсу или Северной Ирландии новых полномочий, не запускает референдумы и не обязывает правительство Великобритании их проводить. Это важная деталь: Джон Суинни, Рун ап Иорверт и Мишель О’Нил подписали документ как лидеры своих партий, а не заключили межправительственное соглашение от имени Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. После этой встречи Великобритания не стала хоть сколько-нибудь ближе к немедленному распаду. Эти партии могут координировать позиции, совместно давить на Лондон, обмениваться опытом и пытаться сделать вопрос самоопределения более заметным. Но сейчас этот меморандум юридически ничтожен. Однако он может теоретически приобрести значение в более далекой перспективе. Допустим, после следующих парламентских выборов в 2029 году у лейбористов не будет большинства и для устойчивого правительства им понадобятся голоса SNP или, например, валлийских националистов. Тогда механизм нового референдума вполне может оказаться одним из предметов переговоров. Сейчас это лишь один из возможных сценариев, до выборов еще далеко, но именно так декларации о намерениях иногда превращаются в реальные политические требования».

Эксперт отметил, что британский премьер Энди Бёрнем, возможно, сам немного помог националистам поднять эту тему:

«На прошлой неделе, отвечая в парламенте на вопрос о гипотетическом североирландском референдуме, он сказал, что для Шотландии ситуация, по сути, такая же: если общественное мнение заметно изменится, требование нового голосования придется рассматривать. Первый министр Шотландии Джон Суинни моментально за это ухватился и предложил премьеру превратить этот принцип в постоянный юридический механизм. После этого Даунинг-стрит пришлось объяснять, что позиция правительства не изменилась. Бёрнем — премьер-министр меньше двух месяцев, а до этого руководил Большим Манчестером. Там разговор о деволюции — передаче полномочий из Лондона на места — касается прежде всего транспорта, бюджетов, экономики и управления регионом <Бёрнем выступает за бóльшую самостоятельность и ответственность на местах — The Insider>. Когда ты становишься премьер-министром Великобритании, те же слова могут внезапно означать дискуссию о том, будет ли вообще существовать страна в ее нынешнем виде. Поэтому ему теперь приходится намного аккуратнее формулировать свою позицию. Думаю, ни один британский премьер не хочет войти в историю как последний премьер-министр Соединённого Королевства».

Александр Смотров, директор по Европе и Евразии международной консалтинговой компании Global Counsel, в беседе с The Insider подчеркнул, что в Соединённом Королевстве действительно сложилась уникальная ситуация, когда во всех его составных частях, кроме Англии, у власти оказались партии, выступающие с явной националистической повесткой. Он пояснил:

«Это партии, которые базируются на принципах большей автономии, самостоятельности и даже независимости этих составных частей, которые в британском английском даже называют странами. У этих составных частей уже есть большой уровень самостоятельности во многих сферах жизни. И всегда есть силы, которые хотят еще больше независимости. Сейчас они у власти, и нужно отрабатывать эту повестку. К шотландским или североирландским националистам уже привыкли, потому что они не впервые заявляют о своих позициях на локальном уровне. В 2014 году в Шотландии даже был референдум, который закончился для них неудачно. А вот в Уэльсе это впервые. Сейчас они хотят координировать свои усилия, которые в чем-то совпадают, а в чем-то расходятся, потому что Уэльс всегда был более мягким и по законодательной, и по конституционной структуре, потому что он больше связан с Англией чем Шотландия или Северная Ирландия. Они стремятся оправдать и показать, что их политический манифест остается в силе несмотря на то, что, когда партии приходят к власти, они обычно смягчают свою повестку. Есть определенный момент автономии, деволюции, когда в 90-е годы при лейбористском правительстве Тони Блэра были даны широкие автономии всем трем частям Соединённого Королевства в сферах устройства общественной жизни, например, в здравоохранении, образовании, транспорте и других областях политики и жизни. Конечно, за Лондоном остаются ключевые области вроде внешней политики, обороны и экономических решений. Многие забывают о том, что с точки зрения бюджета и финансирования Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия получают много средств из общенационального бюджета, и этот вопрос подвергается манипуляциям в зависимости от того, кому и как выгодно его представить. В практическом плане меморандум — это запрос к Лондону о какой-то корректировке деволюции и предоставлении более широких полномочий. Не исключено, что это затронет и некоторые аспекты внешней политики. Есть интересная тенденция — и Шотландия, и Уэльс, и Северная Ирландия гораздо более проевропейски настроены, чем Англия. И во время референдума по Брекситу это было видно. Они хотят иметь более тесное сотрудничество с Европой. Северная Ирландия вообще получила особый статус, потому что из-за территориальных и географических особенностей она граничит с Ирландией и не может ввести полностью непрозрачные границы. Лондон и премьер-министр с правительством Соединённого Королевства готовы к диалогу, пока требования не стали радикальными. Так или иначе, Энди Бёрнем — сторонник распределения полномочий и децентрализации, и поэтому все рассчитывают на то, что он будет готов к компромиссу в сравнении с его предшественниками. Время подобрано таким образом, чтобы добиться уступок».

Партия Sinn Féin победила на выборах в Северной Ирландии в 2022 году с результатом 29% и занимает в местной ассамблее 27 мест из 90. SNP выиграла выборы в шотландский парламент в мае 2026-го, набрав 38,2% голосов и получив 58 из 129 мест. В Уэльсе Plaid Cymru также на майских выборах 2026 года заняла первое место, заручившись поддержкой 35,4% избирателей и получив 43 мандата из 96 в местном парламенте.