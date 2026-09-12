«Не хочу создавать проблем, но мне бы очень хотелось увидеть Ирландию объединенной» — Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп сказал, что был бы рад объединению Ирландии с Северной Ирландией, которая входит в состав Великобритании. Об этом он заявил 12 сентября журналистам в Дублине после встречи с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином, передает Reuters.

Трамп сказал:

«Я не хочу создавать проблем, но скажу вам, что мне бы очень хотелось увидеть ее объединенной».

По его мнению, это произойдет само собой:

«Как я это вижу, рано или поздно это случится <…> Думаю, это было бы фантастически».

Он добавил, что решение зависит не только от Дублина:

«Британии будет что сказать по этому поводу <…> но, думаю, это было бы отличное дело».

Трамп прилетел в Ирландию с двухдневным визитом, который не имеет статуса государственного. В Дублине он встретился с президентом страны Кэтрин Коннолли и провел переговоры с Мартином, после чего должен отправиться в графство Клэр на турнир Amgen Irish Open, который проходит на принадлежащем ему поле Trump International Golf Links and Hotel Doonbeg.

Накануне стало известно, что планы Трампа по расширению этого курорта осложнились из-за редкой улитки вида Vertigo angustior и летучих мышей: ирландский регулятор по планированию отложил рассмотрение проекта бального зала и потребовал от компании Trump Doonbeg дополнительные данные, включая гидрогеологическую оценку.