Каналы независимых СМИ, в том числе The Insider, столкнулись с массовой накруткой подписчиков, жалобы которых могут привести к блокировке

Администраторы нескольких независимых русскоязычных Telegram-каналов за последние сутки сообщили о резком и необъяснимом росте числа подписчиков, не связанном ни с публикацией вирусного материала, ни с рекламной кампанией. С аналогичным аномальным приростом аудитории столкнулся и The Insider.

Сама по себе накрутка не говорит о взломе канала, однако эксперты проекта «Сетевые свободы» советуют администраторам воспринимать такой всплеск как элемент подготовки к атаке — например, последующему шквалу жалоб или имитации нарушения правил Telegram, которая может привести к автоматической блокировке. По данным проекта, именно такая схема — массовая накрутка с последующим потоком жалоб — в 2026 году всё чаще используется для того, чтобы вынудить Telegram заблокировать неугодный канал, а освободившийся адрес занять близким к российским структурам проектом.

Одновременная накрутка сразу нескольких независимых каналов с разной тематикой и разной аудиторией, по оценке «Сетевых свобод», указывает на скоординированный характер кампании, а не на совпадение или случайный сбой алгоритмов Telegram. Схожая по механике атака уже применялась против проектов, ранее внесенных в РФ в реестр «иностранных агентов» и «нежелательных организаций», что позволяет проекту связывать нынешнюю волну с попытками властей зачистить Telegram от неподконтрольных источников информации.

Например, в апреле 2025 года Telegram удалил канал «ВЧК-ОГПУ» с более чем миллионом подписчиков, а его освободившийся адрес почти сразу занял канал, связанный с российскими структурами. Тогда администрация мессенджера объясняла удаление «несанкционированным доступом» к аккаунту, хотя источники Би-би-си эту версию отрицали. Одновременно с «ВЧК-ОГПУ» тогда исчезли еще как минимум семь каналов, писавших, в частности, о ситуации в Курской области.