В Рязани прокуратура встала на сторону инвалида, вынужденной покупать себе льготные лекарства. The Insider обнаружил десятки таких случаев

Прокуратура в Рязани отчиталась о проверке по обращению женщины — инвалида II группы, которой пришлось самостоятельно покупать жизненно необходимые лекарства, хотя она имела право получить их по льготному рецепту. Как выяснил The Insider, это далеко не единичный подобный случай за последние недели: пациентам с инвалидностью приходится всё чаще самостоятельно покупать жизненно необходимые лекарства, которые должны им предоставляться по льготным рецептам.

Только за последние недели прокуратура в Рязанской области сообщила сразу о нескольких подобных случаях: лекарства отсутствовали в аптеках, после чего пациенты приобретали их за свои деньги и добивались компенсации через суд. Так, 10 сентября прокуратура Октябрьского района Рязани сообщила о женщине с инвалидностью второй группы, которой по медицинским показаниям требовались льготные лекарства. Из-за отсутствия препаратов в аптечном пункте она была вынуждена покупать их самостоятельно. Результатом стал иск о взыскании 12 тысяч рублей расходов на лечение, а также компенсации морального вреда.

За несколько дней до этого, 4 сентября, прокуратура Советского района Рязани сообщала о другом подобном случае. Пожилому мужчине-инвалиду по региональной льготе был выписан рецепт на «Метотрексат», однако получить препарат в аптеке он не смог из-за его отсутствия и купил лекарство за свой счет.

Еще один случай произошел в городе Иваново. 3 сентября прокуратура сообщила, что местная жительница — инвалид второй группы — в течение года не могла получить в аптеке назначенный ей жизненно важный дорогостоящий препарат и была вынуждена покупать его самостоятельно. После обращения прокуратуры в суд женщине выплатили более 150 тысяч рублей за приобретенные лекарства и в счет компенсации морального вреда.

В Ивановской области проблемы с обеспечением льготными лекарствами затронули и детей-инвалидов, речь идет о пациентах с диабетом 1-го типа. В августе родители детей рассказали «МК» о перебоях с инсулином, иглами для шприц-ручек и тест-полосками, которые, по их словам, проблемы с обеспечением продолжаются уже около года. Мама ребёнка рассказывала:

«Нам выдали инсулин, который не подходит и который не соответствует тому, что назначил врач. Мы пишем жалобу: пожалуйста, выдайте препарат по назначению. В ответ объясняют: инсулин закуплен, ожидается поставка. Или предлагают обратиться к эндокринологу и подобрать другой. Но подобрать другой инсулин — это не просто прийти к врачу и сказать: «Дайте мне другой». Чтобы перевести человека на новый препарат, нужно подобрать дозировку, наблюдать за ним. В некоторых случаях это означает госпитализацию. А что человеку делать в тот момент, когда нужного препарата нет?»

Родители и взрослые пациенты обращались к губернатору области, собрав около 300 подписей под коллективным обращением. Также они направляли жалобы в департамент, прокуратуру и приемную президента — как лично, так и через электронные сервисы. В ответах ведомств сообщалось, что все необходимые препараты закуплены, поступили и имеются в наличии. Однако, по словам собеседницы, пациенты, приходя в аптеки, видят, что нужного им препарата фактически нет:

«Мы смотрим эти ролики по телевидению и не понимаем: как может быть "все есть", если мы приходим с рецептами в те же самые аптеки и нам отказывают?»

The Insider проанализировал жалобы в официальных чатах Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов (МГАРДИ) и обнаружил десятки сообщений не только об отсутствии нужного инсулина, но и глюкагона. В сообщениях за последние 3 месяца родители детей с диабетом описывают невозможность получить препараты по рецептам, длительное ожидание поставок и попытки найти лекарства самостоятельно.

Большое число жалоб касается отсутствия глюкагона. Этот препарат входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и необходим для экстренного купирования тяжелой гипогликемии — опасного снижения уровня глюкозы в крови. Он быстро повышает концентрацию глюкозы и особенно важен, когда человек уже потерял сознание, у него судороги или он не способен принять углеводы внутрь.

Одна из участниц чата МГАРДИ пишет, что ее ребенок с диабетом 1-го типа получает лечение с января 2026 года, однако рецепты на глюкагон ей вообще не выдавали:

«Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как быть — у ребенка СД1 с января 2026 г. Рецептов на глюкагон не выдавали, покупала с рук».

Другая жительница Москвы сообщает, что не может получить глюкагон уже третий месяц. В аптеке ей говорят об отсутствии препарата, и она пытается узнать, как его заказать из Турции:

«Может, кто сталкивался, подскажите! Сейчас в открытой продаже нет нигде глюкагона в наличии, 3 мес не могу его купить,на складах поликлиники/аптек (Москва) его тоже нет. Может, кто покупал его в Турции? Нет сложностей с покупкой/вывозом из Турции?»

Еще несколько подряд сообщений посвящены поиску препарата. Пациенты указывают, что его нет даже в стационаре. Одна из участниц чата МГАРДИ 2 августа писала:

«Подскажите, пожалуйста, где купить глюкаген? В больнице не дают».

Жалобы из чатов совпадают с данными аптечных агрегаторов: по состоянию на 12 сентября «ГлюкаГен 1мг ГипоКит» (торговое наименование глюкагона) отсутствовал в аптеках Москвы.