В Грузии задержали бывшего министра обороны и одного из лидеров оппозиционного «Единого национального движения» Георгия Барамидзе. Ему предъявят обвинение в «измене родине, а именно саботаже», заявил заместитель генерального прокурора Грузии Амиран Гулуашвили. Барамидзе задержали на основании постановления суда, прокуратура намерена просить заключить его под стражу. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Поводом для уголовного преследования стало высказывание Барамидзе о грузино-абхазской войне 1992–1993 годов. В июле в программе политика Яго Хвичии «Рождение Грузии» Барамидзе заявил, что на начальном этапе конфликта представители грузинских вооруженных сил не брали противников в плен, а расстреливали их на месте. По версии прокуратуры, тем самым он обвинил грузинских военных в нарушении международного гуманитарного права и совершении тяжких военных преступлений.

Прокуратура утверждает, что в ходе расследования не нашла подтверждений случаям расстрела пленных грузинскими военнослужащими или другими участниками конфликта. Ведомство считает заявление Барамидзе «безосновательным и вымышленным» и утверждает, что оно нанесло ущерб государственным интересам и международной репутации Грузии, а также репутации ее вооруженных сил.

Расследование прокуратура начала 7 августа после обращения государственной Службы по делам ветеранов. Тогда ведомство сообщало, что дело расследуется по статьям 307¹ и 318 Уголовного кодекса Грузии — об измене родине и создании угрозы государственным интересам страны.

Барамидзе во время задержания заявил, что силовики сообщили ему об обвинении в измене Грузии. «Не стыдно вам мне такое говорить?» — сказал он, следует из видео, опубликованного его женой.

Барамидзе — один из давних соратников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и один из лидеров созданного им «Единого национального движения». При Саакашвили он занимал посты министра внутренних дел и министра обороны, был вице-премьером и госминистром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. В 2021 году в разговоре с The Insider Барамидзе называл находившуюся у власти «Грузинскую мечту» «путинским режимом» и говорил, что ЕНД намерено добиваться смены власти исключительно политическими методами.

В феврале 2026 года подконтрольный России «Верховный суд ДНР» заочно приговорил Барамидзе к 6,5 года колонии по обвинению в участии в войне на стороне Украины. Российская генпрокуратура утверждала, что в феврале 2022 года политик вступил в «Грузинский национальный легион» и до апреля участвовал в боях против российских войск.