На ГЭС, стратегически важной для железных дорог Швейцарии, произошел взрыв, два человека тяжело ранены

На гидроэлектростанции Ритом в швейцарском кантоне Тичино произошел взрыв, в результате которого два человека получили тяжелые травмы. Об этом сообщает Corriere del Ticino со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел 9 сентября вскоре после 9:30 на ГЭС в Пьотте, коммуна Куинто. По предварительным данным СМИ, после взрыва обрушилась часть конструкции, под завалами оказались люди. На место прибыли сотрудники кантональной полиции, пожарные из Биаски и Верхней Левентины, спасатели и вертолет службы воздушной медицинской помощи.

Кантональная полиция сообщила Corriere del Ticino о «серьезном несчастном случае на производстве» в результате происшествия, затронувшего часть конструкции ГЭС. Два человека получили тяжелые травмы. Причины взрыва и точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ритом имеет стратегическое значение для энергоснабжения швейцарских железных дорог. Действующая с 1917 года ГЭС мощностью 44 МВт снабжает электроэнергией железнодорожную линию через Сен-Готард — один из ключевых транспортных коридоров через Альпы. Станция производит около 155 ГВт•ч электроэнергии в год.

Рядом строится новая ГЭС Ритом, которая должна заменить существующую станцию. Ее совокупная генерирующая мощность составит 120 МВт: одна турбина мощностью 60 МВт предназначена для энергоснабжения железных дорог, вторая такой же мощности — для электросети кантона Тичино. Ввод новой станции в коммерческую эксплуатацию запланирован на 2027 год.

Швейцарские федеральные железные дороги (SBB) называют проект стратегически важным из-за роста пассажирских и грузовых перевозок через базисные тоннели Сен-Готард и Ченери. Новая ГЭС также должна обеспечивать энергоснабжение при чрезвычайных ситуациях и играет важную роль при эвакуации из этих тоннелей.

Компания Ritom SA, занимающаяся строительством новой станции, на 75% принадлежит SBB и на 25% — кантону Тичино. Пока власти не уточняли, какая именно часть гидроэнергетического комплекса была повреждена при взрыве и затронуло ли происшествие строящуюся новую ГЭС.