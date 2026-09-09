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Новости

ФСО установила охранную зону вокруг Кремлевской заправки в центре Москвы

The Insider
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Федеральная служба охраны установила зону охраняемого объекта вокруг так называемой Кремлевской АЗС на Волхонке в центре Москвы. Соответствующий приказ директора ФСО Дмитрия Кочнева был подписан 7 августа, зарегистрирован Минюстом и официально опубликован 8 сентября, выяснил The Insider.

Площадь зоны составляет 6446 кв. м. В приказе сам охраняемый объект по названию не указан — приводятся кадастровый квартал 77:01:0001018 и координаты границ. Нанесенные на карту координаты охватывают территорию Кремлевской АЗС на Волхонке напротив храма Христа Спасителя.

Иллюстрация к материалу

В пределах зоны запрещаются полеты беспилотников любой максимальной взлетной массы, использование наземных беспилотных аппаратов, проведение массовых общественно-политических, спортивных, культурных и развлекательных мероприятий, а также торговля. Кроме того, нельзя строить многоквартирные дома, гостиницы, торгово-развлекательные центры, вертолетные площадки, подземные парковки и бомбоубежища, сооружения связи, устанавливать рекламные конструкции и организовывать туристическую деятельность. Инженерные коммуникации, в том числе водопроводы, газопроводы, канализацию, теплотрассы и электрические кабели, предписано размещать не ближе 30 метров от границ земельного участка охраняемого объекта.

О планах ФСО установить эту зону в июле писала «Вёрстка». Тогда издание обнаружило проект приказа на портале нормативных актов. В нем фигурировали та же площадь — около 6,4 тысячи кв. м — и тот же набор ограничений. Теперь проект утвержден окончательно.

Кремлевская АЗС расположена на Волхонке между владениями 14 и 16 и предназначена для служебного, прежде всего правительственного транспорта. Заправка появилась в 1930-х годах и считается единственным реализованным элементом грандиозного проекта Дворца Советов, который собирались построить на месте снесенного храма Христа Спасителя. Авторство станции приписывают архитектору Алексею Душкину; ансамбль имеет статус выявленного памятника архитектуры.

В 2013 году «Новая газета» писала, что в градостроительных документах бензоколонка фигурировала как объект ФСО, однако в самой службе журналисту заявили, что ничего об АЗС на Волхонке, 16 не знают, поскольку информация закрыта. Корреспондент издания при этом наблюдал, как на станцию заезжали автомобили с номерами серии ЕКХ и кортеж главы РПЦ; сотрудница станции называла территорию режимной.

Тогда же вокруг заправки шел спор из-за создания Музейного городка ГМИИ имени Пушкина. На ее месте предполагалось построить новый выставочный комплекс по проекту Нормана Фостера, а саму АЗС хотели перенести. Против сноса выступал «Архнадзор». Впоследствии планы неоднократно менялись; сама станция сохранилась. Источники Пушкинского музея также называют ее действующей бензоколонкой для правительственных автомобилей и одним из последних сохранившихся образцов советского ар-деко.

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Публикация:«ФСО установила охранную зону вокруг Кремлевской заправки в центре Москвы»

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