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Россия по всем признакам готовила первое за восемь лет испытание «Авангарда», но отменила запуск — эксперт Павел Подвиг

The Insider
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Россия, по всей видимости, готовилась провести первое с 2018 года испытание гиперзвукового комплекса «Авангард», однако запланированный на начало сентября запуск был отменен по неизвестной причине. К такому выводу пришел эксперт по российским стратегическим ядерным силам Павел Подвиг, проанализировав выпущенные перед предполагаемым запуском авиационные предупреждения и сообщения местных властей.

По данным Подвига, испытание планировалось провести с 3 по 5 сентября. Межконтинентальную баллистическую ракету УР-100Н УТТХ с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард» должны были запустить из района Домбаровского/Ясного в Оренбургской области в направлении полигона Кура на Камчатке.

Перед предполагаемым испытанием Россия выпустила NOTAM — уведомления для авиации о временном закрытии воздушного пространства. Они охватывали район Домбаровского, предполагаемые зоны падения ступеней в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе, а также район полигона Кура.

Кроме того, жителей Викуловского, Вагайского и Сорокинского районов Тюменской области предупреждали о предстоящем запуске. Основной датой называлось 3 сентября, резервной — 4 сентября.

Подвиг считает, что расположение закрытых районов указывает именно на испытание «Авангарда», а не другой российской межконтинентальной ракеты — «Сармата». В частности, зона NOTAM в районе Домбаровского охватывала шахту, которая использовалась для предыдущих испытаний «Авангарда», но не включала шахту, из которой запускали «Сармат».

Еще одним признаком эксперт называет район возле села Викулово в Тюменской области, обозначенный в сентябрьских уведомлениях как предполагаемая зона падения ступени. Этот же район использовался при предыдущих испытаниях «Авангарда» в 2013, 2015, 2016 и 2018 годах.

«Авангард» — российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим боевым блоком, способным нести ядерный заряд. В отличие от обычной боеголовки межконтинентальной ракеты, после разгона ракетой-носителем блок движется к цели в атмосфере на гиперзвуковой скорости и может маневрировать по курсу и высоте. Это должно затруднять прогнозирование его траектории и перехват системами противоракетной обороны. Владимир Путин впервые публично представил «Авангард» в 2018 году как один из новых российских видов стратегического оружия, а первый полк с такими комплексами заступил на боевое дежурство в конце 2019 года.

Последнее известное испытание «Авангарда» состоялось в декабре 2018 года. Таким образом, предполагаемый сентябрьский пуск стал бы первым испытанием комплекса почти за восемь лет. Однако, по оценке Подвига, запуск в итоге не состоялся. В случае успешного испытания российские власти почти наверняка сообщили бы о нем публично, поскольку «Авангард» имеет большое символическое значение для российской ракетной программы. При этом признаков аварии во время запуска также нет: в таком случае можно было бы ожидать досрочной отмены NOTAM, однако они продолжали действовать и просто истекли после 5 сентября.

«Россия, по всей видимости, планировала запустить „Авангард“ с Домбаровского в направлении Куры, но по какой-то причине была вынуждена отменить испытание. Следует ожидать еще одной попытки», — заключает Подвиг.

Российские власти о подготовке или отмене испытания публично не сообщали. 

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Публикация:«Россия по всем признакам готовила первое за восемь лет испытание «Авангарда», но отменила запуск — эксперт Павел Подвиг»

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