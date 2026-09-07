Жене акциониста Павла Крисевича дали еще 14 суток сразу после 10 суток ареста

Жену акциониста и бывшего политзаключенного Павла Крисевича Елену Моргунову второй раз подряд отправили под административный арест в Рязанской области. Сразу после отбытия 10 суток ей назначили еще 14 суток — теперь за отказ пройти медицинское освидетельствование, сообщил Крисевич в своем Telegram-канале.

По его словам, после окончания срока ареста Моргуновой оперативный сотрудник ОВД Скопина решил, что она может находиться в состоянии наркотического опьянения, и потребовал пройти освидетельствование.

«Лене дали еще 14 суток за отказ пройти мед. освидетельствование. Оперативный сотрудник в ОВД Скопин посчитал, что человек, освободившийся из спецприемника после 10 суток, может быть под наркотическим опьянением»,

— написал Крисевич.

В комментарии The Insider акционист уточнил, что его жену не освобождали после первого ареста. По его словам, ее сразу отвели к оперативнику, который «закатил сцену», что у Моргуновой якобы расширены зрачки.

Предыдущие 10 суток Моргуновой назначили после задержания в Скопине вскоре после ее возвращения из Франции. Как сообщала «Зона свободы», полицейские остановили автобус, в котором Моргунова ехала вместе с матерью, якобы для проверки документов, но проверили их только у двух женщин. Силовики спросили Моргунову, была ли она в Париже, после утвердительного ответа обеих доставили в отдел полиции. Мать Моргуновой позднее отпустили.