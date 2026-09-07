Жене акциониста Павла Крисевича дали еще 14 суток сразу после 10 суток ареста

Жену акциониста и бывшего политзаключенного Павла Крисевича Елену Моргунову второй раз подряд отправили под административный арест в Рязанской области. Сразу после отбытия 10 суток ей назначили еще 14 суток — теперь за отказ пройти медицинское освидетельствование, сообщил Крисевич в своем Telegram-канале.
По его словам, после окончания срока ареста Моргуновой оперативный сотрудник ОВД Скопина решил, что она может находиться в состоянии наркотического опьянения, и потребовал пройти освидетельствование.
«Лене дали еще 14 суток за отказ пройти мед. освидетельствование. Оперативный сотрудник в ОВД Скопин посчитал, что человек, освободившийся из спецприемника после 10 суток, может быть под наркотическим опьянением»,
— написал Крисевич.
В комментарии The Insider акционист уточнил, что его жену не освобождали после первого ареста. По его словам, ее сразу отвели к оперативнику, который «закатил сцену», что у Моргуновой якобы расширены зрачки.
Предыдущие 10 суток Моргуновой назначили после задержания в Скопине вскоре после ее возвращения из Франции. Как сообщала «Зона свободы», полицейские остановили автобус, в котором Моргунова ехала вместе с матерью, якобы для проверки документов, но проверили их только у двух женщин. Силовики спросили Моргунову, была ли она в Париже, после утвердительного ответа обеих доставили в отдел полиции. Мать Моргуновой позднее отпустили.
В отделе Моргунову потребовали разблокировать телефон. Сначала она отказалась, но после давления со стороны силовиков разблокировала устройство. После этого суд назначил ей 10 суток административного ареста. По словам близких, основанием стал отказ разблокировать телефон.
После задержания Моргунову также допрашивали сотрудники ФСБ. По словам ее адвоката Наталии Тихоновой, позднее шесть сотрудников спецслужбы приезжали к Моргуновой в спецприемник, требовали от нее «оперативного содействия» и доступа к личным перепискам. Адвокат утверждала, что сотрудники ФСБ угрожали Моргуновой, шантажировали ее родителями и оказывали на нее психологическое давление.
Задержание Моргуновой произошло после публикации 24 августа интервью бывшей участницы Pussy Riot Риты Флорес, которая рассказала, что три года сотрудничала с ФСБ. По словам Флорес, спецслужба поручала ей собирать информацию в том числе о Павле Крисевиче — его окружении, планах и возможных уязвимостях. В интервью Флорес также рассказывала, что пыталась убедить Моргунову уговорить мужа уехать из России.
На следующий день Моргунова сама подтвердила, что Флорес действительно пыталась убедить ее в необходимости отъезда Крисевича. При этом она подчеркнула, что эти разговоры не повлияли на их решение: по ее словам, Крисевич решил уехать только после прямых угроз со стороны сотрудников ФСБ в спецприемнике. «Да, Рита действительно пыталась уговорить уехать, но на наши решения это никак не влияло», — писала Моргунова 25 августа.
Сам Крисевич уехал из России в конце декабря 2025 года. Незадолго до этого его самого неоднократно подвергали административным арестам. 28 ноября его отправили в спецприемник по протоколу о «мелком хулиганстве» после попытки провести фотосессию в костюме ковбоя на памятнике-ракете в Истре. После освобождения Крисевича вновь увезли в полицию, а его местонахождение около двух суток скрывали от близких.
После отъезда Крисевич рассказывал, что перед освобождением из спецприемника с ним беседовали двое сотрудников ФСБ. По словам акциониста, они угрожали ему и его близким и потребовали покинуть Россию, иначе его посадят. Вскоре после этого Крисевич уехал за границу.