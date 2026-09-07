Школьникам начали показывать короткие «патриотические» фильмы на «Разговорах о важном». Среди «героев» — участники войны в Украине

Российским школьникам с 6-го по 11-й класс начали показывать 83 коротких биографических фильма в рамках «Разговоров о важном». Позднее эти же фильмы планируют использовать с 5-го класса на новом предмете «Духовно-нравственная культура России», сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Всего на него рекомендовано отвести 85 часов за три года обучения.

Еще в июне Минпросвещения объявляло, что для курса были отобраны 83 героя, в том числе участники войны в Украине, и о каждом из них планировали снять документальный фильм. Первый фильм посвящен промышленнику Николаю Путилову. Его имя уже содержится в утвержденной Минпросвещения федеральной программе ДНКР, которую изучил The Insider. Путилова предлагается изучать в 5-м классе в теме «Труд как ценность: от усилий к достижениям» как пример «созидательного труда», трудолюбия, ответственности, инициативности и настойчивости.

Цель курса в официальной программе сформулирована как формирование у детей «традиционных российских духовно-нравственных ценностей» через биографии государственных и общественных деятелей, представителей культуры, ученых и военных, в том числе участников войны в Украине. Среди ценностей, которые школьники должны «знать, понимать и присваивать», перечислены патриотизм, вера в Бога, служение Отечеству, многодетность, коллективизм и «приоритет духовного над материальным». Одним из ожидаемых результатов обучения названа «готовность к защите и укреплению суверенитета России».

В числе современных персонажей утвержденной программы ДНКР есть протоиерей Михаил Васильев, настоятель храма при штабе Ракетных войск стратегического назначения. Его биография используется в 5-м классе в теме о «нравственном идеале человека в традиционных религиях». Васильев погиб 6 ноября 2022 года в аннексированной части Херсонской области, где сопровождал российских военнослужащих. Незадолго до гибели он получил известность после выступления, в котором, рассуждая о мобилизации, говорил, что многодетным матерям будет менее страшно расставаться с сыновьями, отправляющимися воевать.

В программе для 7-го класса среди примеров «гармоничного развития личности» указан Нурмагомед Гаджимагомедов, командир роты 247-го десантно-штурмового полка. Он погиб 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного российского вторжения в Украину, и одним из первых был посмертно удостоен звания Героя России. Вместе с ним в этой теме школьникам предлагается изучать биографии Дмитрия Менделеева и Льва Толстого.

Федеральным набором биографий программа не ограничивается. В ней отдельно предусмотрено использование материалов о региональных и местных «героях — носителях традиционных российских духовно-нравственных ценностей». 7 сентября министр образования Курской области Наталия Леонова рассказала, что в течение учебного года курским школьникам будут рассказывать в том числе о российских военных, участвовавших в боях против ВСУ в регионе.