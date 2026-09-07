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Новости

В Иране признали бессмысленность блокировок из-за VPN, но пользоваться зарубежными соцсетями разрешили только чиновникам

The Insider
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В Иране отменили запрет на использование зарубежных мессенджеров и соцсетей государственными органами для официальных сообщений. Решение приняли на заседании специального штаба по регулированию интернет-пространства, сообщает иранское агентство ISNA. При этом ограничения на доступ к зарубежным платформам для обычных пользователей сохраняются.

О решении рассказал заместитель по коммуникациям и информации аппарата первого вице-президента Ирана Аббас Пазуки. По его словам, запрет отменили единогласно.

Пазуки назвал прежнюю политику «странной самоизоляцией». Он объяснил, что молодежь и СМИ все равно пользовались международными платформами и читали там новости, в то время как государственные ведомства не могли публиковать информацию на тех же площадках.

«Фактически мы сами освободили поле для слухов и психологических операций зарубежных СМИ и сильно от этого пострадали», — написал Пазуки.

Решение уже вызвало дискуссию о том, почему пользоваться зарубежными платформами разрешили чиновникам, но не сняли ограничения для остальных жителей страны.

Глава комиссии по информационным технологиям и коммуникациям Торговой палаты Ирана Али Масуди назвал такую ситуацию «противоречием и двойными стандартами». По его словам, блокировки в любом случае практически потеряли прежний смысл, поскольку иранцы массово пользуются VPN и другими средствами обхода ограничений.

«Когда люди и частный сектор пользуются возможностями зарубежных платформ, нет причин, по которым государственные органы также не должны использовать их для распространения информации», — заявил Масуди.

Он добавил, что массовое использование VPN не только снижает эффективность блокировок, но и может создавать дополнительные риски для кибербезопасности. Масуди призвал власти пересмотреть подход к регулированию интернета.

При этом в сообщениях двух иранских источников есть расхождение относительно статуса решения. Пазуки написал, что запрет уже снят единогласным решением штаба, тогда как Масуди заявил, что решение было принято штабом и передано на утверждение президенту.

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