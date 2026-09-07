США за четыре месяца тайно разминировали Ормузский пролив с помощью спецназа и роботов — FT

Военные США в течение четырех месяцев проводили секретную операцию по разминированию Ормузского пролива, задействовав водолазов спецназа ВМС США, роботизированные катера и специализированные подводные аппараты, пишет Financial Times.

Работы в основном проводили ночью. Американские военные искали и уничтожали мины, из-за которых суда опасались ходить через пролив после начала войны США и Израиля с Ираном в феврале.

Иран утверждал, что установил мины в международных водах и у побережья Омана. В июне Международная морская организация сообщала примерно о 80 минах на основных судоходных маршрутах.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные уничтожили или убрали «все мины» в международных водах пролива. В Пентагоне это подтвердили.

Как выяснила FT, бóльшую часть работы выполняли небольшие группы водолазов. Роботизированные катера и подводные аппараты с сонарами обследовали морское дно. Когда они находили мину, к ней спускался водолаз, устанавливал заряд и возвращался, после чего мину подрывали. Для уничтожения мин также могли использовать подводных роботов со взрывчаткой.

Судовладельцы и эксперты считают, что США, вероятно, действительно очистили от мин южную часть пролива у побережья Омана. Именно по этому маршруту американцы сейчас проводят суда. Однако специалисты сомневаются, что мин больше нет во всем Ормузском проливе, отмечает FT.

Тегеран также отвергает заявления Вашингтона. Замглавы МИД страны Казем Гарибабади заявил, что «никто, кроме Ирана, не знает местонахождения этих мин». Иранские СМИ утверждали, что за последнюю неделю на минах подорвались как минимум два танкера, а военные заявили, что установили новые мины у побережья Омана.

При этом морские службы пока не подтвердили ни одного подрыва судна на мине с начала конфликта. Спутниковые снимки также не подтверждают заявления Тегерана. Единственную мину, существование которой удалось подтвердить, обнаружил в проливе пакистанский гидрограф в мае.

Даже сообщения о возможных минах заметно влияют на судоходство. Страховка для прохода через Ормузский пролив подорожала до десяти раз по сравнению с довоенным уровнем. Для крупного нефтяного танкера она может стоить около $10 млн.

30 августа США нанесли удар по иранским ракетным установкам, которые, по данным американских военных, готовились запускать морские мины в пролив. После этого Трамп заявил, что США будут уничтожать иранские корабли и катера, если те попытаются установить новые мины.

По оценкам военных аналитиков, у Ирана есть тысячи морских мин. Поэтому теперь главная проблема для США — не только найти оставшиеся мины, но и не дать Ирану заминировать пролив снова.

Ормузский пролив остается одним из главных маршрутов мировой торговли нефтью. С начала войны через него проходит лишь небольшая часть прежнего числа коммерческих судов. Помимо мин, судам угрожают иранские ракеты и беспилотники. По оценкам консультантов по морской безопасности, сейчас таким атакам подвергается примерно одно из 30 судов.