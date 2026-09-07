В Кабардино-Балкарии при сходе лавины погибли 11 альпинистов, еще шестеро пропали без вести

В Безенгийском ущелье в Кабардино-Балкарии при сходе лавины погибли 11 альпинистов, судьба еще шести человек остается неизвестной, сообщило региональное управление МЧС.

Всего в группе находились 33 человека. Десять из них смогли самостоятельно спуститься, еще шесть получили травмы и были доставлены в больницы. В поисково-спасательной операции участвуют 56 человек. Работы осложняют сложный рельеф и сохраняющаяся лавинная опасность. При улучшении погоды к поискам планируют привлечь вертолет Ми-8 МЧС и коммерческий вертолет.

Лавина сошла со склона горы Мижирги около 17:00 6 сентября. Первоначально МЧС сообщало о группе из 15 альпинистов, двух погибших, трех пострадавших и еще десяти людях, судьба которых была неизвестна. Позднее ведомство уточнило, что в группе находились 33 человека.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. В районе происшествия действовало предупреждение о неблагоприятной погоде. По данным МЧС, поисковые работы продолжаются.