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Новости

Украина пытается национализировать производителя «Моршинской» из-за доли Михаила Фридмана

The Insider
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Украинские власти добиваются передачи под контроль государства части или всех активов IDS Ukraine — крупнейшего производителя бутилированной воды в стране, выпускающего в том числе «Моршинскую» и «Миргородскую». Об этом сообщает The Guardian.

Корпоративные права IDS Ukraine были арестованы еще в 2022 году из-за российских совладельцев компании. Около 49% акций принадлежат российским инвесторам, в том числе основателю «Альфа-Групп» Михаилу Фридману, находящемуся под западными санкциями.

Еще 34% IDS Ukraine контролирует семья покойного грузинского миллиардера Бадри Патаркацишвили — его вдова Инна и дочери Лиана и Ия. Они унаследовали долю после смерти бизнесмена в 2008 году и под санкциями не находятся. Среди миноритарных акционеров также есть правительство Грузии.

Украинское Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) должно передать компанию независимому управляющему. Глава агентства Ярослава Максименко утверждает, что процесс неоднократно блокировался юридическими и бюрократическими препятствиями, в том числе из-за сопротивления акционеров. Во время одной из попыток выбрать управляющего АРМА подверглось кибератаке, однако виновные не установлены, а семью Патаркацишвили в причастности к ней не подозревают.

Максименко также заявила об опасениях, что при сохранении нынешнего управления из IDS Ukraine могут выводиться активы и отмываться деньги. При этом, как отмечает The Guardian, официально фактов такой преступной деятельности установлено не было.

Отдельное разбирательство идет в Высшем антикоррупционном суде Украины, где акционеры оспаривают попытки национализировать часть или все принадлежащие им активы IDS Ukraine.

Семья Патаркацишвили считает, что украинские власти несправедливо пытаются лишить собственности акционеров, которые не находятся под санкциями и против которых не выдвинуто обвинений. Ее представитель заявил, что в случае поражения в украинских судах семья намерена обратиться в международные судебные инстанции.

В IDS Ukraine также отвергли подозрения в финансовых нарушениях. В компании заявили, что ни один украинский государственный орган не устанавливал фактов отмывания денег или незаконного вывода средств. Компания подчеркнула, что не прекращала производство ни на один день после начала полномасштабного российского вторжения.

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