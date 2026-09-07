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Новости

Пермь подверглась массированной атаке беспилотников. Один из дронов попал в жилой дом

The Insider
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В результате атаки беспилотников на Пермь утром 7 сентября погиб один человек, еще четверо получили ранения, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его словам, над регионом были сбиты 27 БПЛА.

Один из беспилотников попал в многоэтажный жилой дом. OSINT-аналитик ASTRA геолоцировал опубликованные очевидцами кадры и установил, что речь идет о доме по адресу Светлогорская улица, 19. Местные жители также сообщали, что взрывной волной выбило стекла в находившемся рядом автобусе. Украинские каналы утверждают, что виноваты средства РЭБ.

Махонин сообщил, что для жильцов организовали пункт временного размещения, а Фонд капитального ремонта должен приступить к восстановлению дома. Кроме того, при отражении атаки обломками был поврежден частный дом и придомовая территория. Там пострадавших нет.

Дым после атаки был также замечен над микрорайоном Закамск, где расположены Пермский пороховой завод и ФГУП «Машиностроитель», следует из OSINT-анализа ASTRA. Пермский пороховой завод производит, в частности, заряды для реактивных систем залпового огня «Град» и «Смерч». «Машиностроитель» входит в структуру корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и выпускает в том числе компоненты авиационных и твердотопливных ракетных двигателей. 

Пермь уже подвергалась атаке беспилотников 21 августа. Тогда на НПЗ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», вероятно, была повреждена установка первичной перегонки нефти. ПНОС — один из крупнейших российских НПЗ, его мощность превышает 13 млн тонн нефти в год.

Также NASA FIRMS фиксирует пожар на авиабазе в Таганроге.

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В ночь на 7 сентября беспилотники атаковали и Воронежскую область. Губернатор Александр Гусев сообщил об уничтожении 33 БПЛА над Воронежем и 12 районами области. В одном из районов загорелось нежилое здание, повреждены три жилых дома, четыре автомобиля, трактор и опора линии электропередачи. По предварительным данным, пострадавших нет.

Об атаке сообщила и врио главы Удмуртии Ольга Абрамова. По ее словам, один беспилотник был уничтожен средствами ПВО, еще несколько — авиацией. Пострадавших и разрушений, по данным властей, нет. Абрамова заявила, что при воздушной угрозе в республике теперь задействуется «полный комплекс средств — от мобильных огневых групп отрядов „Барс“ до авиации».

В свою очередь, российские войска в ночь на 7 сентября атаковали Украину 92 беспилотниками типов «Шахед», «Гербера» и другими дронами, сообщили Воздушные силы ВСУ. По данным украинских военных, 71 беспилотник был сбит или подавлен, попадания зафиксированы в 12 локациях, еще в одной упали обломки сбитого БПЛА.

Вечером 6 сентября в результате российского удара по многоэтажному дому в Славянске Донецкой области получили ранения четыре человека, сообщила городская военная администрация.

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