Пермь подверглась массированной атаке беспилотников. Один из дронов попал в жилой дом

В результате атаки беспилотников на Пермь утром 7 сентября погиб один человек, еще четверо получили ранения, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его словам, над регионом были сбиты 27 БПЛА.

Один из беспилотников попал в многоэтажный жилой дом. OSINT-аналитик ASTRA геолоцировал опубликованные очевидцами кадры и установил, что речь идет о доме по адресу Светлогорская улица, 19. Местные жители также сообщали, что взрывной волной выбило стекла в находившемся рядом автобусе. Украинские каналы утверждают, что виноваты средства РЭБ.

Махонин сообщил, что для жильцов организовали пункт временного размещения, а Фонд капитального ремонта должен приступить к восстановлению дома. Кроме того, при отражении атаки обломками был поврежден частный дом и придомовая территория. Там пострадавших нет.

Дым после атаки был также замечен над микрорайоном Закамск, где расположены Пермский пороховой завод и ФГУП «Машиностроитель», следует из OSINT-анализа ASTRA. Пермский пороховой завод производит, в частности, заряды для реактивных систем залпового огня «Град» и «Смерч». «Машиностроитель» входит в структуру корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и выпускает в том числе компоненты авиационных и твердотопливных ракетных двигателей.

Пермь уже подвергалась атаке беспилотников 21 августа. Тогда на НПЗ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», вероятно, была повреждена установка первичной перегонки нефти. ПНОС — один из крупнейших российских НПЗ, его мощность превышает 13 млн тонн нефти в год.

Также NASA FIRMS фиксирует пожар на авиабазе в Таганроге.