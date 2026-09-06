Гран-при «Формулы-1» в Италии впервые за 60 лет выиграл итальянец — Кими Антонелли. Он стартовал 19-м

Итальянский гонщик Mercedes Кими Антонелли выиграл Гран-при Италии «Формулы-1» на трассе в Монце, хотя стартовал только с 19-го места. Как сообщает «Формула-1», Антонелли поднялся с предпоследнего ряда и в конце обогнал своего напарника по команде и главного соперника в борьбе за чемпионство Джорджа Расселла.

Антонелли стал первым итальянцем с 1966 года, выигравшим домашний Гран-при в Монце, отмечает Reuters. Тогда победу одержал Лодовико Скарфиотти, выступавший за Ferrari.

Антонелли оказался на 19-м месте на старте из-за штрафа за замену двигателя. Во время гонки он постепенно отыгрывал позиции. После аварии пилота Ferrari Шарля Леклера на втором круге гонку остановили, а после рестарта лидировал Расселл. Антонелли продолжил прорываться вперед, догнал напарника и обошел его в заключительной части гонки. На финише итальянец опередил Расселла примерно на четыре секунды. Третьим стал пилот Red Bull Макс Ферстаппен.

Победа Антонелли стала первым с 1983 года случаем, когда гонщик «Формулы-1» выиграл Гран-при, стартовав с 19-го места или ниже. Тогда Джон Уотсон на McLaren победил на Гран-при США-Запад в Лонг-Бич, начав гонку с 22-го места. Это до сих пор остается рекордом «Формулы-1» по самой низкой стартовой позиции победителя.

Гран-при Италии стал 13-м этапом нынешнего чемпионата «Формулы-1». Антонелли лидирует в общем зачете сезона. Перед гонкой он опережал Расселла на 59 очков, а после победы в Монце увеличил преимущество до 66.