Немецкий стартап Isar Aerospace впервые вывел спутники на орбиту. «Запуск открывает дорогу для других начинающих компаний» — аналитик

Немецкая компания Isar Aerospace вывела на низкую околоземную орбиту пять спутников с помощью ракеты Spectrum. Как сообщили в компании, миссия Onward and Upward стартовала с космодрома Аннейа в Норвегии 5 сентября в 20:12 UTC — 23:12 по московскому времени. Достичь орбиты удалось со второй попытки. Это первый успешный орбитальный запуск с этого космодрома.

Во время полета ракета успешно прошла разделение ступеней, включение двигателя второй ступени и сброс головного обтекателя. После заключительного включения двигателя, сформировавшего круговую орбиту, спутники отделились от носителя. В Isar Aerospace сообщили, что работают с заказчиками над подтверждением состояния аппаратов. Следующие пять ракет Spectrum, с третьей по седьмую, уже находятся в производстве.

Spectrum — двухступенчатая ракета высотой 28 метров, рассчитанная на доставку до тонны полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. Как рассказывали в Европейском космическом агентстве (ESA), для второго полета отобрали пять небольших спутников формата CubeSat для коммерческих и образовательных задач, а также отдельный эксперимент по испытанию технологий в космосе. ESA поддерживает разработку ракеты и расширение производства через программу Boost!, предназначенную для развития коммерческих космических перевозок.

Первая попытка запуска Spectrum 30 марта 2025 года закончилась аварией. Ракета летела без спутников, примерно через 30 секунд полет прервали, после чего носитель упал в море. Позднее в компании отчитались, что расследование выявило непредусмотренное открытие вентиляционного клапана и потерю управления ориентацией ракеты при начале маневра вращения. По итогам расследования разработчики доработали системы управления. Стартовая площадка при аварии не пострадала.

Успех Spectrum усилит конкуренцию на европейском рынке запусков и расширит возможности производителей небольших спутников, отметил аналитик ракетных запусков Георгий Тришкин в разговоре с The Insider:

«Можно аккуратно сказать, что эпоха протекционизма европейских пусковых услуг со стороны двух государственных подрядчиков в лице ArianeGroup и Avio наконец-то завершилась. Это не только большое достижение для Isar и немецкого космоса. Успешный запуск открывает дорогу для других начинающих компаний, как RFA и PLD. Ракета Spectrum, безусловно, не составит конкуренцию лидерам отрасли даже в легком классе, например той же Rocket Lab, а будет существовать почти эксклюзивно внутри европейского рынка. Но это пошатнет позиции Avio, чья ракета Vega-C может выводить до двух раз больше массы на орбиту, но в пять раз дороже. Это даст больше возможностей для европейских производителей малых аппаратов: от студенческих кубсатов до группировок по зондированию и орбитальной съемке. В Европе нарастет запрос на суверенный доступ в космос, который не могут удовлетворить два государственных подрядчика. Но частные европейские компании только начинают свой путь. Переход к системам среднего класса, особенно многоразовым, также может занять еще 8–10 лет. Это дорогой, долгий и сложный шаг. Но лед наконец-то тронулся».

По словам Тришкина, за почти полтора года между двумя запусками разработчики исправили основные проблемы. Во второй миссии удалось выполнить все основные задачи: достичь целевой орбиты, вывести пять аппаратов и провести еще один эксперимент.