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Поставки российского золота в Гонконг почти утроились и достигли рекорда на фоне введения западных санкций — FT

The Insider
Petr David Josek / AP Photo

Petr David Josek / AP Photo

Поставки российского золота в Гонконг за январь — июль 2026 года достигли почти 100 тонн — почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет Financial Times со ссылкой на гонконгскую торговую статистику. Это рекордный объем. Всего с начала 2022 года гонконгские покупатели приобрели российского золота на 276 млрд гонконгских долларов — около $35 млрд.

Экспорт начал переориентироваться на восток после полномасштабного вторжения России в Украину и введения западных санкций. В 2022 году США запретили импорт нового российского золота, аналогичные ограничения ввела Великобритания. В Китае и Гонконге таких запретов нет. По словам аналитика London Stock Exchange Group Дебаджита Сахи, после закрытия лондонского рынка российские производители стали активнее направлять поставки в азиатские страны.

Большая часть золота, поступающего в Гонконг, впоследствии отправляется в материковый Китай. Как объяснил Саха, китайские покупатели приобретают металл и хранят его в Гонконге, поскольку в материковом Китае действуют квоты на импорт, а в Гонконге таких ограничений нет. Доля поставок через Гонконг в общем китайском импорте золота за последние два года заметно выросла. Спрос на металл в Китае поддерживают как частные инвесторы, так и центральный банк, наращивающий золотые резервы.

Гонконг одновременно развивает инфраструктуру для торговли и хранения золота. В июле власти объявили о пробном запуске централизованной системы расчетов по сделкам с металлом. Город также стремится привлечь центральные банки к хранению резервов в местных хранилищах. По оценке FT, его позиции дополнительно укрепляет конфликт на Ближнем Востоке, вызвавший перебои в логистике через Дубай — один из традиционных центров мировой торговли золотом.

Рост российских поставок осложняет проверку сделок для западных банков и предприятий по очистке золота, предупреждают опрошенные FT специалисты. Эксперт по санкциям юридической фирмы Reed Smith Тан Албайрак объяснил, что присутствие подсанкционного производителя в цепочке поставок создает риск косвенного взаимодействия с ним, даже если банк не покупает металл напрямую. На вопрос о риске смешивания российского золота с металлом из других стран в Бюро финансовых услуг и казначейства Гонконга ответили, что участники новой расчетной системы обязаны соблюдать требования по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

В июне 2024 года Минфин США уже ввел санкции против нескольких гонконгских компаний, которые, по версии ведомства, участвовали в схеме с золотом подсанкционного российского производителя «Полюс». В американском Минфине утверждали, что выручку от продаж переводили в обычные валюты и криптовалюты через подставные компании в Гонконге и ОАЭ, а затем возвращали в российскую финансовую систему. Среди участников ведомство назвало Holden International Trading и Taube Precious HK, через которые проходили платежи, а также VPower Finance Security Hong Kong, перевозившую российское золото.

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