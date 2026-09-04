Трамп угрожает прекратить торговлю со странами с дефицитом США, если ФРС не снизит ставку

Президент США Дональд Трамп потребовал от Федеральной резервной системы снизить процентную ставку и пригрозил в противном случае прекратить торговлю со странами, в отношениях с которыми у США есть торговый дефицит. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social после публикации неожиданно сильных данных по американскому рынку труда.

«Снизьте ставку, или я прекращу торговлю со странами, с которыми у нас дефицит»,

— написал Трамп. По его словам, США должны иметь «самую низкую ставку среди всех стран мира», поскольку сильная экономика делает страну более надежным заемщиком. Трамп также заявил, что прекращение торговли с отдельными странами было бы «лучше тарифов».

Поводом для поста стал опубликованный 4 сентября отчет американского Минтруда. Как пишет Reuters, в августе в США появилось 162 тысячи новых рабочих мест вне сельского хозяйства — почти втрое больше прогноза опрошенных агентством экономистов, ожидавших роста на 56 тысяч. Июльские данные также пересмотрели: вместо ранее сообщавшегося сокращения на 23 тысячи рабочих мест теперь зафиксирован рост на 21 тысячу. Безработица в августе осталась на уровне 4,1%.

Трамп назвал показатели занятости «отличными» и отметил, что они превзошли прогнозы. При этом сильные данные фактически усилили аргументы в пользу повышения, а не снижения ставки ФРС. По данным Reuters, после публикации отчета участники рынка оценивали вероятность повышения ставки на заседании ФРС 15–16 сентября примерно в 65% против около 55% до выхода статистики.

«Даже самому убежденному стороннику мягкой денежной политики будет трудно найти в августовском отчете о занятости хоть что-нибудь, что оправдывало бы сохранение процентных ставок без изменений», — сказал Reuters главный экономист Capital Economics по Северной Америке Стивен Браун.

Накануне член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер говорил Reuters, что склоняется к сохранению ставки, если новые данные подтвердят ослабление инфляционного давления. После публикации статистики доходность американских гособлигаций выросла, а доллар укрепился к корзине валют.

Трамп неоднократно критиковал высокие ставки ФРС. В новом посте он заявил, что они ставят США «в крайне несправедливое положение», и призвал руководство центробанка «стать патриотами». Он также сослался на недавнее решение Верховного суда США по тарифам, утверждая, что оно подтвердило право президента ограничивать торговлю.