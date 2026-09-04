Пятерых фигурантов дела о захвате заложников в ростовском СИЗО приговорили к срокам от 21 до 29 лет

Южный окружной военный суд приговорил пятерых фигурантов дела о попытке побега и захвате заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону в июне 2024 года к срокам от 21 до 29 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба суда. По версии обвинения, заключенные готовили побег, захват сотрудников СИЗО, нападение на оружейную комнату и поджог зданий изолятора, а после побега собирались скрыться на предоставленном им транспорте.

Суд назначил:

Даниилу Камневу — 29 лет, первые 12 лет он должен провести в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима; кроме того, ему назначен штраф 300 тысяч рублей;

Малику Гандалоеву — 28 лет, первые 7 лет в тюрьме, а также штраф 500 тысяч рублей;

Адаму Кодзоеву — 26 лет, первые 10 лет в тюрьме, а также штраф 660 тысяч рублей;

Магомеду Алханову — 23 года, первые 7 лет в тюрьме;

Рамзану Албекову — 21 год, первые 7 лет в тюрьме.

По версии суда, в 2024 году один из заключенных СИЗО-1 создал группу для организации побега, в которую вошли нынешние подсудимые и другие арестанты. Камнев, Албеков и Алханов, согласно приговору, принесли присягу «Исламскому государству», после чего распространяли его идеологию, обеспечивали физическую защиту участников ИГ в случаях их конфликтов с другими заключенными и собирали информацию о готовившихся в изоляторе обысках.

По плану Камнев, Алханов и Албеков после выхода из камеры должны были проникнуть в оружейную комнату и завладеть стрелковым оружием и гранатами. Другие участники группы собирались захватить сотрудников СИЗО в заложники, освободить содержащихся в других камерах обвиняемых по террористическим статьям и изготовить из имевшегося на территории топлива зажигательные устройства. В случае отказа выполнить их требования они намеревались поджечь здания СИЗО, утверждает суд.

Кроме того, заключенные собирались записать видео с флагами и повязками с символикой ИГ и потребовать от российских властей прекратить антитеррористические операции на Северном Кавказе и в Сирии, а также освободить осужденных за террористическую деятельность. После этого они рассчитывали покинуть СИЗО на предоставленных им автомобилях.

В ночь на 16 июня 2024 года Камнев, Гандалоев и другие участники группы вырвали заранее подпиленные прутья решетки и спустились из камеры по связанному из простыней канату. Алханов и Албеков выбраться не смогли — канат оборвался. По версии суда, Гандалоев после побега из камеры напал с заостренным металлическим предметом на сотрудника СИЗО, но был задержан. Камнев и еще один заключенный захватили двух сотрудников в заложники и потребовали освободить других участников группы и предоставить им транспорт.

Заложников освободили во время штурма СИЗО. Четверо непосредственно участвовавших в захвате заключенных были убиты силовиками, Камнев выжил и получил ранение. Среди убитых были Тамерлан Гиреев, Шамиль Акиев, Магомед Сайпудинов и Магомед Магомедов. Ранее СМИ также называли среди участников нападения Азамата Цицкиева. По уточненным данным следствия, часть нынешних подсудимых не участвовала непосредственно в захвате заложников, но входила в группу, готовившую побег и нападение.

После захвата заложников ФСИН провела служебную проверку. Ее итогом стало увольнение четырех сотрудников и дисциплинарные взыскания в отношении еще 16 сотрудников регионального управления ФСИН и СИЗО. Начальник управления ФСИН по Ростовской области Дмитрий Безруких и его первый заместитель Василий Гордеев подали в отставку.

Правозащитный центр «Мемориал» позже сообщал, что Алханов отрицал причастность к подготовке побега. По его словам, утром 16 июня он обнаружил, что часть сокамерников исчезла, а после произошедшего его пытались заставить признаться в том, что он знал о готовившемся побеге. Правозащитники также сообщали о возможном избиении Алханова и других мусульман, содержавшихся в СИЗО, после штурма.