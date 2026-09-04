Археологи по 4 миллионам монет выстроили карту денежного обращения в Римской республике

Ученые нашли способ проследить, как деньги двигались по территории Древнего Рима, причем оказалось, что это движение было отнюдь не хаотичным. Исследователи Эдуарду Хаддад и Инасиу Араужу проанализировали почти 4 миллиона монет из кладов Римской республики (155 год до н. э. — 2 год н. э.) и построили карту их циркуляции между местом чеканки и местом находки. Для этого они соединили данные нумизматической базы CHRR с географической моделью ORBIS, которая восстанавливает время и стоимость путешествий в античности, а также с базами археологических памятников и древних портов.

Оказалось, что распределение находок подчинялось четкой пространственной логике, а не случайности. Ученые зафиксировали статистически значимую кластеризацию: плотные скопления находок группировались вокруг Рима и вдоль ключевых дорог, таких как Виа Аппиа и Виа Фламиния, охватывая города вроде Капуи и Беневентума. При этом крупные находки монет концентрировались вокруг нескольких городов-лидеров, прежде всего Рима, Карфагена и крупных провинциальных центров, а на остальные поселения приходилась гораздо меньшая доля.

Таким образом, чем крупнее и важнее был город, тем больше денежной активности в нем фиксировалось, причем эта разница была не постепенной, а резкой — несколько центров явно доминировали над всеми остальными. Похожая картина наблюдается и в современных городских системах, где население и экономическая активность тоже неравномерно стягиваются к нескольким крупнейшим городам.

Авторы также проверили, какая инфраструктура сильнее всего связана с плотностью монетных находок. Оказалось, что решающую роль играли гражданские и экономические постройки — рынки, административные здания, порты, а не военные объекты. Присутствие военной инфраструктуры либо не влияло на число находок, либо влияло отрицательно. Это расходится с устоявшимся мнением, будто именно армия была главным каналом распространения монет по провинциям: по мнению авторов, деньги действительно поступали через военные выплаты, но закреплялись и накапливались там, где существовал устойчивый гражданский спрос.

Отдельная часть работы посвящена тому, как влияние расстояния менялось со временем. В период 235–136 годов до н. э. эластичность денежных потоков относительно расстояния составляла примерно –0,3, то есть чем дальше от места чеканки, тем меньше шансов найти монету. Но этот эффект постепенно слабел и к концу I века до н. э. стал статистически незначимым. Ученые связывают это с расширением дорожной сети, портов и административными реформами, которые снижали издержки на перемещение денег и товаров.

55,3% монет, отчеканенных в Нарбоне (современная Нарбонна), были найдены в радиусе 1 тысячи км от места чеканки, тогда как в другом городе, расположенном на таком же расстоянии от Рима, монет из Нарбона не нашли вовсе. Похожая картина с Массалией и Карфагеном: оба города служили не только центрами чеканки, но и точками локальной циркуляции денег. А вот монеты, отчеканенные в самом Риме, расходились гораздо шире, что подчеркивает его особую роль как главного эмиссионного и одновременно потребляющего центра.

Авторы делают вывод, что монетная система поздней Республики не была ни чисто государственной, ни чисто рыночной моделью — это был гибрид, где государственные расходы вбрасывали монету в оборот, а гражданская и религиозная инфраструктура поддерживала ее локальный спрос. По мере территориального расширения Рима доля монетных находок смещалась от центральных областей к «буферным» и приграничным зонам, что отражает изменение приоритетов государственных трат — от обороны столицы к освоению новых территорий.