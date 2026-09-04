Прокуратура Румынии предъявила блогеру Эндрю Тейту обвинения в контрабанде несовершеннолетними и отмывании денег

Румынская прокуратура в пятницу, 4 сентября, официально предъявила обвинения блогеру Эндрю Тейту. Ему вменяют контрабанду несовершеннолетними, отмывание денег, сексуальную связь с несовершеннолетней и давление на свидетелей, сообщает Reuters. Его брат Тристан проходит по делу как соучастник. Оба — бывшие кикбоксеры, у них двойное гражданство, американское и британское.

Против братьев параллельно идут два разбирательства в разных странах. Румынское началось в 2022 году, когда Тейтов задержали под Бухарестом по подозрению в том, что они вербовали женщин для сексуальной эксплуатации. Расследование тянулось несколько лет и упиралось в процедурные проблемы, а в 2025 году братьям разрешили покинуть страну, и они улетели во Флориду. Британское расследование ведет Королевская прокурорская служба, которая обвиняет обоих братьев в изнасилованиях, торговле людьми и распространении непристойных изображений детей в 2010–2017 годах и добивается их выдачи.

В Румынии Тейтов сейчас нет. В июле их задержали в Майами после того, как Великобритания запросила выдачу братьев.

Американская Служба маршалов взяла Тейтов под стражу на основании засекреченного ордера. Королевская прокурорская служба Великобритании запросила экстрадицию сразу по 59 пунктам: 21 обвинение было предъявлено ранее, еще 38 добавились летом. Речь идет о семи предполагаемых потерпевших и о преступлениях, совершенных, по версии следствия, с июля 2010 года по август 2017 года.

Оба Тейта — бывшие кикбоксеры с двойным гражданством, американским и британским. Эндрю Тейт известен женоненавистническими высказываниями и проповедью «традиционной мужественности», у него больше 10 млн подписчиков в Twitter (X).

За полтора месяца до ареста братья побывали в России. Они прилетели в начале июня, накануне Петербургского международного экономического форума. В московском аэропорту их встретили хлебом-солью, народным ансамблем и песней «Матушка земля». Их приезд осудил даже «Рыбарь», назвавший появление Тейтов в российском медиапространстве репутационным ударом. Позже Эндрю Тейта свозили на военный полигон, где ему дали пострелять из автомата и гранатомета.

Эндрю Тейту в Великобритании дополнительно вменили в вину семь эпизодов изнасилования, три эпизода организации или содействия торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, три эпизода причинения телесных повреждений и 19 преступлений, связанных с непристойными изображениями ребенка и экстремальной порнографией. Румынское производство шло параллельно: в августе 2024 года прокуратура провела обыски в четырех зданиях, связанных с братьями. Все обвинения Тейты отрицают.