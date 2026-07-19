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Эндрю Тейта и его брата задержали в Майами. Великобритания требует их экстрадиции по 59 обвинениям в изнасилованиях и торговле людьми

The Insider
Тристан и Андрю Тейты. Фото: Reuters

Тристан и Андрю Тейты. Фото: Reuters

Блогера Эндрю Тейта, получившего известность благодаря женоненавистническим высказываниям и пропаганде «традиционной мужественности», и его брата Тристана задержали в Майами. Великобритания требует их экстрадиции по делам об изнасилованиях, торговле людьми и других сексуальных преступлениях, сообщило Associated Press со ссылкой на представителя ведомства Брэди Маккаррона.

Братьев взяли под стражу 18 июля на основании засекреченного ордера. Как ожидается, в начале следующей недели они предстанут перед федеральным судом в Майами. Подробности самого американского производства пока не раскрываются.

Королевская прокурорская служба Великобритании сообщила, что запросила экстрадицию братьев как по 21 обвинению, предъявленному ранее, так и по 38 новым эпизодам. Таким образом, в общей сложности им предстоит ответить по 59 пунктам обвинения, связанным с семью предполагаемыми потерпевшими. Вменяемые им преступления, по версии следствия, были совершены с июля 2010 года по август 2017 года.

Эндрю Тейту дополнительно предъявили семь обвинений в изнасилованиях, три — в организации или содействии торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, три — в причинении телесных повреждений и 19 — в преступлениях, связанных с непристойными изображениями ребенка и экстремальной порнографией. Тристану Тейту предъявили два новых обвинения в изнасилованиях, одно — в сексуальном насилии и три — в организации или содействии торговле людьми.

Ранее братьям уже предъявили в Великобритании обвинения в изнасилованиях, причинении телесных повреждений, торговле людьми и контроле над проституцией с целью получения прибыли. Их адвокат заявил Associated Press, что братья отвергают обвинения, и назвал новые уголовные дела попыткой помешать поданным ими в США искам о клевете.

Эндрю и Тристана Тейтов впервые задержали в Румынии в декабре 2022 года по делу о торговле людьми, изнасиловании и создании организованной преступной группы. В 2024 году суд вернул дело прокурорам из-за процессуальных нарушений. В феврале 2025 года братьям разрешили выехать в США, при этом расследования против них в Румынии продолжились. Тейты отрицают все обвинения.

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