Пентагон временно отозвал предписание по обязательному скринингу военных на тестостерон — Reuters

Пентагон временно отозвал опубликованное клиническое руководство по обязательному скринингу военнослужащих на дефицит тестостерона. Об этом Reuters сообщил источник в американском ведомстве.

Ведомство опубликовало на своём сайте документ «Клинические рекомендации по оптимизации здоровья и работоспособности человека», однако уже в четверг и само руководство, и сопровождавшее его заявление пресс-секретаря Шона Парнелла были удалены. При переходе по прежним ссылкам на сайтах Пентагона и Агентства военного здравоохранения теперь появляется баннер «страница не найдена».

Источник Reuters пояснил, что документ решили отозвать временно — для доработки, добавив, что до утверждения новой версии продолжают действовать промежуточные рекомендации.

Согласно удалённому документу, скрининг должен был начаться немедленно и охватить военнослужащих обоих полов в рамках ежегодных медосмотров. Мужчины старше 30 лет проходили бы анкетирование, по итогам которого им могли назначить анализ крови на тестостерон и при необходимости — гормональную терапию, а женщины после анкетирования могли получить лечение по показаниям, связанным с гормональным дисбалансом, — в частности, тестостерон предполагалось использовать при синдроме гипоактивного сексуального влечения.

Инициативу в июле анонсировал глава Пентагона Пит Хегсет, ранее уже публично выступавший за применение тестостерона. Тогда решение вызвало вопросы у экспертов относительно его научной обоснованности. В середине сентября Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) планирует провести совещание специалистов по медицинскому применению тестостерона, а врачи предупреждают, что массовое тестирование может привести к ненужному или потенциально опасному лечению — доказательств того, что повсеместный скрининг повысит боеготовность армии, по их словам, практически нет.