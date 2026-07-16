Пентагон анонсировал обязательное тестирование военных на уровень тестостерона

Американские военные старше 30 лет будут проходить обязательный тест на измерение уровня тестостерона. Об этом накануне сообщил министр обороны США Пит Хегсет.

В своем видеообращении Хегсет объявил о запуске программы «скрининга на дефицит тестостерона» в армии. Обследования будут ежегодными, тесты будут проводить в ходе обязательных медосмотров для военных.

«Научно доказано, что с возрастом уровень тестостерона естественным образом часто снижается», — говорит Хегсет.

Глава Минобороны объясняет, что тестирование нужно, чтобы помочь военым достичь «максимальной эффективности» в своей работе. Оно станет обязательным для всех военнослужащих в возрасте 30 лет и старше. Те, кто младше этого возраста, смогут пройти его добровольно.

Тестостерон в армии действительно нередко используют для повышения выносливости. Если уровень гормона в крови будет ниже положенного, военным предложат заместительную гормональную терапию. Утверждается, что она также будет добровольной.

Эту инициативу уже поддержали чиновники других ведомств. Например, помощник министра здравоохранения США Брайан Кристин написал:

«Оптимизация тестостерона способствует силе, выносливости, здоровому составу тела, когнитивным способностям, готовности к выполнению задач и общему благополучию, в результате чего боевая сила Америки готова действовать на высшем уровне».

Некоторые чиновнки из числа демократов в то же время критикуют эту програму. Они напоминают, что Хегсет запрещает службу в армии трансгендерным военным. Неообходимую им гормональную терапию сравнивают с программой, анонсированной министром.

Этот шаг был предпринят на фоне послаблений ограничений на заместительную терапию тестостероном со стороны Минздрава. В прошлом месяце ведомство объявило также о намерении снять ограничения на использование препарата у мужчин с возрастным снижением уровня тестостерона.

При этом, как отмечает агентство Associated Press, использование тестостерона в армии ранее неоднократно подвергалось критике. Например, в 2022 году новобранец спецназа ВМС США скончался во время тренировок — экспертиза позже нашла у него в крови несколько веществ, которые часто используют в качестве допинга. Среди них был и тестостерон.

Кроме того, уточняет агентство, терапия гормоном должна быть строго индивидуальной, а само определение уровня гормона достаточно сложное — он колеблется в течение дня. Какие именно научные исследования легли в основу решения военного ведомства, неясно.