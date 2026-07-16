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Пентагон анонсировал обязательное тестирование военных на уровень тестостерона

The Insider
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Американские военные старше 30 лет будут проходить обязательный тест на измерение уровня тестостерона. Об этом накануне сообщил министр обороны США Пит Хегсет.

В своем видеообращении Хегсет объявил о запуске программы «скрининга на дефицит тестостерона» в армии. Обследования будут ежегодными, тесты будут проводить в ходе обязательных медосмотров для военных. 

«Научно доказано, что с возрастом уровень тестостерона естественным образом часто снижается», — говорит Хегсет.

Глава Минобороны объясняет, что тестирование нужно, чтобы помочь военым достичь «максимальной эффективности» в своей работе. Оно станет обязательным для всех военнослужащих в возрасте 30 лет и старше. Те, кто младше этого возраста, смогут пройти его добровольно. 

Тестостерон в армии действительно нередко используют для повышения выносливости. Если уровень гормона в крови будет ниже положенного, военным предложат заместительную гормональную терапию. Утверждается, что она также будет добровольной. 

Эту инициативу уже поддержали чиновники других ведомств. Например, помощник министра здравоохранения США Брайан Кристин написал

«Оптимизация тестостерона способствует силе, выносливости, здоровому составу тела, когнитивным способностям, готовности к выполнению задач и общему благополучию, в результате чего боевая сила Америки готова действовать на высшем уровне».

Некоторые чиновнки из числа демократов в то же время критикуют эту програму. Они напоминают, что Хегсет запрещает службу в армии трансгендерным военным. Неообходимую им гормональную терапию сравнивают с программой, анонсированной министром. 

Этот шаг был предпринят на фоне послаблений ограничений на заместительную терапию тестостероном со стороны Минздрава. В прошлом месяце ведомство объявило также о намерении снять ограничения на использование препарата у мужчин с возрастным снижением уровня тестостерона.

При этом, как отмечает агентство Associated Press, использование тестостерона в армии ранее неоднократно подвергалось критике. Например, в 2022 году новобранец спецназа ВМС США скончался во время тренировок — экспертиза позже нашла у него в крови несколько веществ, которые часто используют в качестве допинга. Среди них был и тестостерон. 

Кроме того, уточняет агентство, терапия гормоном должна быть строго индивидуальной, а само определение уровня гормона достаточно сложное — он колеблется в течение дня. Какие именно научные исследования легли в основу решения военного ведомства, неясно. 

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