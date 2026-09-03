СБУ обвинила замкомандира «Русского добровольческого корпуса» в сотрудничестве с российскими спецслужбами

У самого Каплунова совершенно другая версия. Утром 3 сентября на YouTube-канале украинского Radio NV появилось его интервью, в котором он рассказал подробности своего задержания, которое он называет похищением. Он рассказал, что его похитили 23 августа возле дома, где он жил: на него напали неизвестные, представившиеся сотрудниками полиции, надели наручники, завязали глаза и доставили в «тайную тюрьму»:

«Первые двое суток меня допрашивали более интенсивно. На третий день разговоров уже почти не велось. <...> Соответственно, физического воздействия на меня не оказывалось, за исключением похищения в самом начале. Тем не менее звучали слова о том, что можно исчезнуть навсегда. То есть речь шла о „копании ямы“. Все мы понимаем, о чем идет речь», — рассказал он (цитата по «Украинской правде»).

В интервью Каплунов утверждает, что дал показания о сотрудничестве с российскими спецслужбами под давлением, но «такого не было абсолютно».

В Telegram-канале РДК тоже появилось видеообращение Каплунова. К уже сказанному в интервью NV он добавляет, что первые трое суток, по информации Корпуса, его допрашивал генерал Александр Поклад:

«С моей помощью они пытались дискредитировать зама командира спецподразделения „Тимур“ Дмитрия Иванова и непосредственно [руководителя Офиса президента] Кирилла Алексеевича Буданова, чтобы прилепить сотрудничество с ФСБ».

РДК также выложил видеозапись из подъезда дома, где жил Каплунов. Утверждается, что неизвестные пытались пробраться в его квартиру в его отсутствие, чтобы «подкинуть неизвестные вещи».