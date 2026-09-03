СБУ обвинила замкомандира «Русского добровольческого корпуса» в сотрудничестве с российскими спецслужбами

Служба безопасности Украины обвинила заместителя командира «Русского добровольческого корпуса» (РДК) Степана Каплунова в сотрудничестве с ФСБ. Сам он утверждает, что дал показания об этом под давлением, а целью его задержания была дискредитация одного из подразделений украинской военной разведки.
В Telegram-канале СБУ появились скриншоты переписки, как утверждается, с телефона Каплунова с представителем российских спецслужб, а также его видео с признательными показаниями. В ролике Каплунов признал, что контактировал с человеком, представлявшим интересы ФСБ, — тот пытался его завербовать для «ликвидации бойцов Сил обороны Украины и других лиц».
В переписке, которую приложила СБУ, Каплунову пишет неизвестный человек с предложением «в Украине двухсотить кого-то за от 50$к за человека» <оригинальная пунктуация и орфография сохранены — прим. The Insider>. Он ссылается на некоего заказчика — «коммерса из приграничной области», который связан с ФСБ. Утверждается, что такая работа «на постоянку».
По версии СБУ, Каплунов должен был подготовить покушение на «одного из лидеров российского оппозиционного движения», который собирался посетить Украину. Подготовку преступления пресекли, а служба утверждает, что установила других причастных к нему лиц. Самого замкомандира РДК отпустили, так как он сотрудничал со следствием и признал контакты с российской стороной.
У самого Каплунова совершенно другая версия. Утром 3 сентября на YouTube-канале украинского Radio NV появилось его интервью, в котором он рассказал подробности своего задержания, которое он называет похищением. Он рассказал, что его похитили 23 августа возле дома, где он жил: на него напали неизвестные, представившиеся сотрудниками полиции, надели наручники, завязали глаза и доставили в «тайную тюрьму»:
«Первые двое суток меня допрашивали более интенсивно. На третий день разговоров уже почти не велось. <...> Соответственно, физического воздействия на меня не оказывалось, за исключением похищения в самом начале. Тем не менее звучали слова о том, что можно исчезнуть навсегда. То есть речь шла о „копании ямы“. Все мы понимаем, о чем идет речь», — рассказал он (цитата по «Украинской правде»).
В интервью Каплунов утверждает, что дал показания о сотрудничестве с российскими спецслужбами под давлением, но «такого не было абсолютно».
В Telegram-канале РДК тоже появилось видеообращение Каплунова. К уже сказанному в интервью NV он добавляет, что первые трое суток, по информации Корпуса, его допрашивал генерал Александр Поклад:
«С моей помощью они пытались дискредитировать зама командира спецподразделения „Тимур“ Дмитрия Иванова и непосредственно [руководителя Офиса президента] Кирилла Алексеевича Буданова, чтобы прилепить сотрудничество с ФСБ».
РДК также выложил видеозапись из подъезда дома, где жил Каплунов. Утверждается, что неизвестные пытались пробраться в его квартиру в его отсутствие, чтобы «подкинуть неизвестные вещи».
Спустя некоторое время после этой публикации уже в Telegram-канале украинского ГУР появилось объявление, что против Военной разведки и боевых подразделений ГУР развернулась «целенаправленная кампания дезинформации».
История с задержанием Каплунова стала особенно резонансной из-за перестрелки, которая произошла между сотрудниками СБУ и ГУР в тот момент, когда Каплунова привезли к его дому для проведения обысков. Это произошло в ночь с 1 на 2 сентября. Адвокат Каплунова Тарас Боровский рассказал, что на месте уже были сотрудники ГУР, которые подняли тревогу. К дому начали стягиваться сослуживцы Каплунова, в итоге между представителями СБУ и ГУР началась перестрелка.
Конфликт, по его словам, удалось уладить после того, как СБУ согласилась освободить Каплунова, а военнослужащие ГУР — освободить проезд для автомобиля СБУ. Президент Украины Владимир Зеленский позже назвал эту перестрелку «абсолютно позорной».