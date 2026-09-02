Ученые пересмотрели хронологию развития животноводства в средневековой Англии на основе анализа костей животных за тысячу лет

Ученые нашли способ проследить, как менялось животноводство средневековой Англии на протяжении тысячи лет, и пересмотрели датировку нескольких ключевых перемен в этой сфере. Группа исследователей из университетов Лестера, Йорка и Оксфорда проанализировала 701 комплекс костей животных из 460 археологических памятников, охватывающих период с 400 по 1400 год нашей эры. Результаты работы опубликованы в журнале PLOS One.

Прежде всего авторы решили проблему с неточностью прежних методов датировки. Раньше находки просто распределяли по широким историческим периодам, что смазывало реальную картину постепенных изменений. Новая методика присваивает каждой находке вес в зависимости от того, насколько точно определен ее возраст, а затем строит непрерывную временную кривую с шагом в один год.

Таким образом они отследили изменения в популяциях крупного рогатого скота и овец — именно они играли решающую роль в экономике того времени. С 450 по 625 год коровы явно преобладали над овцами почти на всех местах раскопок, что подтверждает представление о крупном рогатом скоте как о показателе богатства и статуса в доденежную эпоху. Уже с 625 года доля овец начала расти, причем этот сдвиг ученые связывают не с рыночным спросом на шерсть, а с распространением монастырских хозяйств — три из пяти мест раскопок с наибольшей долей овец оказались монастырскими.

При этом по-настоящему заметный рост производства шерсти исследователи зафиксировали заметно раньше, чем принято было считать. Если прежде его относили к девятому веку, то новые данные показывают, что тенденция закладывалась еще в седьмом столетии вместе с ростом влияния монастырей. Одновременно с этим ученые проследили расцвет использования волов для пахоты — их доля росла с девятого века и достигла пика в одиннадцатом-двенадцатом веках, когда стада начали активно использовать как тягловую силу для расширения посевных площадей.

После двенадцатого века ситуация резко изменилась. Животных стали забивать заметно в более молодом возрасте на два-три века раньше, чем считалось ранее. Это указывает на растущий спрос на говядину и телятину в городах. Тягловых быков постепенно вытесняли лошади — их доля среди рабочего скота выросла с примерно 5% на момент земельной переписи 1086 года до 20–50% к 1400 году. Одновременно увеличилась доля молочных телят, что говорит о развитии молочного производства.

Авторы подчеркивают, что их подход не только подтвердил многие устоявшиеся представления о средневековом хозяйстве, но и сдвинул датировку нескольких ключевых перемен на более ранние сроки. При этом они отмечают серьезные региональные различия — например, на меловых почвах овцы традиционно преобладали, поскольку их использовали для удобрения полей, а крупный рогатый скот чаще поставляли в города. Исследователи считают, что дальнейшая детализация данных по отдельным местам раскопок поможет лучше понять, как менялось снабжение городов мясом и молоком в разные эпохи.