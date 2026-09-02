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Новости

Симоньян получила премию «Книга года». Ранее ее роман задним числом добавили в список другой крупной литературной премии

The Insider
Иллюстрация к материалу

Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян стала лауреатом национального конкурса «Книга года — 2026» в номинации «Проза года». Награду получил ее роман «В начале было Слово — в конце будет Цифра». Победу Симоньян разделила с писателем Сергеем Шаргуновым, автором романа «Попович». Итоги конкурса объявили 2 сентября на церемонии в рамках Московской международной книжной ярмарки. Официальный список победителей опубликован порталом «Год литературы».

На церемонии показали записанное Симоньян видеообращение. Она заявила, что награда «много значит» для нее и ее семьи и выразила надежду, что после получения премии роман прочитает больше людей.

Ранее в этом году книга Симоньян оказалась в центре скандала вокруг другой российской литературной премии — «Большая книга». 22 апреля Совет экспертов премии объявил лонг-лист, однако романа Симоньян в первоначально опубликованном списке не было. После публикации списка СМИ на сайте и в Telegram-канале «Большой книги» появился еще один участник — роман Симоньян, а сообщение в Telegram было отредактировано. Число произведений в номинации «Художественная проза» увеличилось с 29 до 30.

Директор «Большой книги» Татьяна Восковская тогда объяснила произошедшее «крайне неприятной ошибкой». По ее версии, при переносе данных из внутренней Excel-таблицы в материалы для пресс-конференции по невнимательности пропала строка с книгой Симоньян. Ошибку, утверждала Восковская, обнаружили уже после пресс-конференции и публикации списка. Впоследствии роман Симоньян вошел и в шорт-лист «Большой книги» в номинации «Художественная проза». Победителей этой премии объявят в конце года.

Владелец издательства Freedom Letters и бывший директор премии «Большая книга» Георгий Урушадзе в эфире «Дождя» предположил, что причиной первоначального отсутствия Симоньян могло быть несогласие экспертов с включением ее романа в список. Организаторы премии эту версию не подтверждали.

Что в книге

Роман «В начале было Слово — в конце будет Цифра» вышел в издательстве АСТ летом 2025 года. Это постапокалиптическая история о мире после ядерной войны, в котором человечеством управляет искусственный интеллект. Сама Симоньян называла роман «главным делом жизни».

Роман представляет собой фантастическое переложение Евангелия, к которому Симоньян добавила искусственный интеллект, ядерную войну и, по всей видимости, все остальные идеи о будущем, которые оказались под рукой. После катастрофы миром управляет ИИ, понятия отца и матери запрещены, письменность почти уничтожена, а население принимает подавляющие эмоции «стабилизаторы». Главного героя зовут Альфа Омега — интрига относительно его личности, таким образом, сохраняется недолго: созданный из эмбриона молодой человек оказывается Христом. В помощь ему Симоньян воскрешает Эйнштейна, Гитлера и Иуду, а искусственный интеллект в итоге оказывается Сатаной. 

Будущее человечества, несмотря на Апокалипсис, сохранило самое ценное из XXI века: песни Тимати и «Ленинграда», свинью с мозговым чипом Илона Маска и ночной клуб «Геленджик», где барменом работает осьминог Анжела. ИИ тем временем пытается освоить русскую культуру и производит пословицы вроде «яйца курицу на переправе не меняют». В финале Христос уничтожает серверы Сатаны, погибает и воскресает. Чтобы читатель окончательно не потерялся между Новым Заветом, Илоном Маском, Тимати и осьминогом Анжелой, Симоньян снабдила роман QR-кодами с пояснениями, которые ведут на «Википедию».

Книга получила противоречивые отзывы. Православный писатель Владимир Крупин назвал роман «кощунством» и обвинил Симоньян в издевательстве над православными святынями. Провоенный писатель Захар Прилепин, напротив, хвалил книгу, называя ее произведением «глубоко религиозного характера».

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