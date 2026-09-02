Американский суд обязал Google пересмотреть модель рекламного бизнеса, но отказал Минюсту США в требовании о раздроблении компании

Федеральная судья Леони Бринкема отклонила требование Министерства юстиции США заставить Google продать часть своей рекламной технологии — систему, которая обеспечивает существенную долю из почти $400 млрд годовой выручки компании от рекламы. Вместо принудительного разделения бизнеса судья утвердила набор ограничений для работы Google на рекламном рынке, сообщает Associated Press.

Решение стало вторым за последний год случаем, когда федеральный суд отказался раздробить часть бизнеса Google после признания компании монополистом. Полный текст постановления Бринкемы останется под грифом секретности на 14 дней — сторонам нужно время, чтобы ознакомиться с документом и предложить необходимые правки.

Ранее, в 2024 году, судья признал поисковую систему Google незаконной монополией, после чего Минюст добивался принудительной продажи браузера Chrome, однако это требование в сентябре прошлого года отклонил другой федеральный судья, рассматривавший то дело. Тогда суд обязал Google делиться поисковыми данными с конкурентами, но позволил сохранить Chrome и Android в составе компании. Рыночная капитализация материнской структуры Google, Alphabet Inc., составляет $4,11 трлн.

Как пишет AP, решение Бринкемы раскритиковали противники крупных технологических компаний. Исполнительный директор The Tech Oversight Project Саша Хаворт заявила, что судья, «отправляет неверный сигнал в неподходящий момент», при том, что крупные корпорации продолжают вытеснять новые и перспективные компании с рынка.