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Новости

В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ в отставке Игоря Лаптева. Российские СМИ пишут о самоубийстве

The Insider
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В Москве обнаружили тело 83-летнего генерал-майора ФСБ в отставке Игоря Лаптева, ранее занимавшего пост заместителя министра РФ по налогам и сборам. По данным российских СМИ, он покончил с собой.

Лаптева нашли днем 20 августа в его квартире в доме на Верхней Красносельской улице. «Московский комсомолец» сообщает о самоубийстве, а «Деловой Петербург» пишет, что причиной смерти стало огнестрельное ранение. О наличии предсмертной записки и возможных мотивах не сообщалось.

Игорь Лаптев родился в 1942 году и получил образование инженера-химика-технолога в Московском химико-технологическом институте имени Менделеева. Впоследствии поступил на службу в органы государственной безопасности и во время работы в КГБ СССР участвовал в боевых действиях в Афганистане.

Позднее Лаптев работал в КГБ, ФСБ и налоговой полиции, где занимался вопросами информационной безопасности и созданием ведомственных систем управления. В конце 1990-х годов стал заместителем министра России по налогам и сборам и имел чин государственного советника налоговой службы первого ранга.

С 1998 года Лаптев возглавлял совет директоров компании «Информтехника и связь», впоследствии вошедшей в группу компаний «Информтехника». Она разрабатывает телекоммуникационные системы и оборудование, в том числе системы специальной связи. Продукция компании поставлялась российским силовым ведомствам, включая ФСБ, ФСО, Минобороны и МВД.

В 2000-х годах Лаптев публично представлял группу «Информтехника» в качестве ее президента. В частности, в 2003 году он рассказывал о продвижении за рубежом разработанной компанией системы цифровой радиосвязи TETRA.

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