Обвиняемый в организации нападения на Волкова Блинов назвал Невзлина заказчиком, а затем отказался от своих показаний

Обвиняемый в организации атак на российских оппозиционеров Анатолий Блинов во время следствия называл бывшего совладельца ЮКОСа Леонида Невзлина заказчиком нападения на соратника Алексея Навального Леонида Волкова, однако теперь отказался от этих показаний. Об этом сообщает «Вот Так» с заседания суда в Варшаве.

На суде были оглашены протоколы допросов Блинова. Согласно им, во время следствия он утверждал, что именно Невзлин поручил ему «разобраться» с Волковым и экономистом Максимом Мироновым.

Теперь Блинов заявил, что не согласен с обвинениями. По его словам, показания он давал утром, когда «ничего не соображал», а его слова могли неправильно перевести или вырвать из контекста. Он также отрицает, что отдавал указания напасть на Волкова, Миронова или жену Миронова Александру Петрачкову, утверждая, что разговоры о возможных нападениях носили лишь «гипотетический» характер.

При этом Блинов подтвердил, что получал деньги от Невзлина. По его версии, около €30 тысяч были предназначены не для оплаты нападений, а для организации Action for Life, занимающейся помощью Украине. Невзлин перевел деньги на личный счет Блинова. Волков утверждает, что сумма была примерно в десять раз больше.

По словам Блинова, по его просьбе Action for Life в Польше зарегистрировал Виктор Павелко, которого следствие считает одним из исполнителей. После задержания Павелко начал сотрудничать со следствием и дал показания против Блинова. Тот теперь утверждает, что Павелко должен был отчитаться о расходовании средств, однако вместо этого потратил часть денег на личные нужды.

В апреле прокуратура Варшавы передала дело Блинова в суд. Ему предъявлены обвинения по пяти эпизодам, включая организацию нападения на Волкова в Вильнюсе в марте 2024 года. Тогда двое граждан Польши распылили в сторону политика слезоточивый газ и несколько раз ударили его молотком. Еще один эпизод касается атаки на Петрачкову в Буэнос-Айресе в сентябре 2023 года. Блинову также вменяют подстрекательство к еще одному нападению на Волкова, а также поджог копии тюремной камеры Алексея Навального в Вильнюсе и подделку водительского удостоверения. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В сентябре 2024 года ФБК опубликовал переписки, из которых следовало, что Блинов выполнял поручения Невзлина и организовывал нападения на его оппонентов. The Insider независимо проанализировал несколько тысяч сообщений и пришел к выводу, что переписка с высочайшей степенью вероятности подлинная.

В переписке, в частности, содержались ранее не публиковавшиеся видео атак на Петрачкову и директора ФБК Ивана Жданова, сведения о денежных переводах, слежке за Волковым и подготовке нападения на него. Судя по сообщениям, первоначально обсуждалось похищение Волкова с последующей доставкой в Россию, однако этот план не был реализован.

Сам Невзлин отрицает организацию нападений. Существование переписки он ранее не оспаривал, однако утверждал, что ее содержание было спровоцировано Блиновым.