Контрразведка Германии открыла горячую линию для эмигрантов (в том числе из России, Китая и Ирана), преследуемых спецслужбами их стран

Федеральное ведомство по защите конституции Германии (BfV) открыло горячую линию для людей, находящихся под угрозой преследования со стороны спецслужб авторитарных государств. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на опубликованную ведомством брошюру.

Брошюра адресована беженцам из России, Китая, Ирана и других репрессивных стран — диссидентам, журналистам и представителям ЛГБТ-сообщества, которые сталкиваются со слежкой, запугиванием и попытками похищения или убийства. BfV предлагает им обращаться на линию помощи и делиться информацией, которая может помочь ведомству анализировать репрессивные стратегии Кремля и других режимов и противодействовать им.

В 16-страничной брошюре говорится, что «благодаря собственным расследованиям и сведениям, предоставленным пострадавшими, служба внутренней разведки способна выявлять виновных» в преследовании изгнанников. Издание отмечает, что похожие случаи транснациональных репрессий против эмигрантов и оппозиционеров в Германии в последние годы фиксировались регулярно: ранее контрразведка страны сообщала о резком росте случаев шпионажа и диверсий, связанных с деятельностью российских спецслужб.

Инициатива BfV появилась на фоне подготовки Берлина к расширению полномочий спецслужб. Кабинет министров Германии в начале августа одобрил план, дающий разведке право взламывать коммуникации и срывать операции иностранных противников в ответ на растущую угрозу кибератак и гибридных операций.

Обсуждаемые уже несколько месяцев меры расширят полномочия не только BfV, но и внешней разведки — Федеральной разведывательной службы (BND), — предоставив им больше возможностей для сбора данных и предотвращения атак.