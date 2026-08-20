Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

85.13

EUR

98.55

OIL

93.03

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

140

 

 

 

 

 

Новости

Контрразведка Германии открыла горячую линию для эмигрантов (в том числе из России, Китая и Ирана), преследуемых спецслужбами их стран

The Insider
Иллюстрация к материалу

Федеральное ведомство по защите конституции Германии (BfV) открыло горячую линию для людей, находящихся под угрозой преследования со стороны спецслужб авторитарных государств. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на опубликованную ведомством брошюру.

Брошюра адресована беженцам из России, Китая, Ирана и других репрессивных стран — диссидентам, журналистам и представителям ЛГБТ-сообщества, которые сталкиваются со слежкой, запугиванием и попытками похищения или убийства. BfV предлагает им обращаться на линию помощи и делиться информацией, которая может помочь ведомству анализировать репрессивные стратегии Кремля и других режимов и противодействовать им.

В 16-страничной брошюре говорится, что «благодаря собственным расследованиям и сведениям, предоставленным пострадавшими, служба внутренней разведки способна выявлять виновных» в преследовании изгнанников. Издание отмечает, что похожие случаи транснациональных репрессий против эмигрантов и оппозиционеров в Германии в последние годы фиксировались регулярно: ранее контрразведка страны сообщала о резком росте случаев шпионажа и диверсий, связанных с деятельностью российских спецслужб.

Инициатива BfV появилась на фоне подготовки Берлина к расширению полномочий спецслужб. Кабинет министров Германии в начале августа одобрил план, дающий разведке право взламывать коммуникации и срывать операции иностранных противников в ответ на растущую угрозу кибератак и гибридных операций.

Обсуждаемые уже несколько месяцев меры расширят полномочия не только BfV, но и внешней разведки — Федеральной разведывательной службы (BND), — предоставив им больше возможностей для сбора данных и предотвращения атак.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Обессиленный пол. Почему у мужчин во всем мире снижается тестостерон
  2. Голосуй рублем. Рекордный с начала войны обвал российских акций показывает: рынок не согласен с оптимизмом Путина
  3. Прощай, американское оружие! Как Европа выдавливает США из своего гособоронзаказа
  4. «Соленая вода, еда не каждый день и палатка вместо дома — будь проклята такая жизнь!» — исповедь жителя Газы
  5. Генерал ИИ: как искусственный интеллект стал ключевым инструментом украинских военных

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте