Экспериментальная персонализированная мРНК-вакцина Moderna от меланомы показала значительный успех в испытаниях

Компании Moderna и Merck опубликовали успешные результаты испытаний персонализированной мРНК-вакцины от меланомы — одного из самых смертоносных видов рака кожи, сообщает Financial Times. Каждая вакцина изготавливается индивидуально под опухоль конкретного пациента: она учит иммунную систему распознавать неоантигены (специфические для мутаций в опухоли белки) и атаковать раковые клетки, которые их содержат, чтобы предотвратить рецидив болезни.

На этих новостях акции Moderna выросли на 177% по итогам торгов в среду, а бумаги Merck подскочили на 12,6% и обновили исторический максимум. Как отмечается, реакция рынка стала неожиданностью для Уолл-стрит — крупные биотехнологические компании редко демонстрируют настолько резкие скачки котировок. По итогам года Moderna стала второй по темпам роста акцией в индексе S&P 500, уступив только производителю систем памяти Sandisk.

«Долгие годы идея создания мРНК-терапии, разработанной специально под рак конкретного пациента, была скорее мечтой, — заявил в среду глава Moderna Стефан Банселя. — Сейчас мы помогаем превратить эту мечту в реальность». Аналитик Morningstar Карен Андерсен назвала произошедшее подтверждением потенциала онкологического портфеля компании и отметила, что не припомнит настолько резкой реакции рынка на новости биотеха.

В то же время весь прошлый год акции Moderna были акциями, на падение которых ставили инвесторы в S&P 500, а сама компания подвергалась атакам министра здравоохранения США Роберта Кеннеди-младшего, скептически настроенного к вакцинам. Он аннулировал финансирование разработки мРНК-вакцин против респираторных вирусов, что ударило по Moderna, Pfizer и другим компаниям. Выручка Moderna падала третий год подряд: с $6,8 млрд в 2023 году до $3,2 млрд в 2024-м и $1,9 млрд в 2025-м, поскольку по мере спада пандемии спрос на вакцины от ковида — единственный источник дохода компании — снижался.

Ранее сообщалось, что российское правительство включило персонализированные онковакцины в базовую программу обязательного медицинского страхования. Постановление, подписанное премьером Михаилом Мишустиным 2 апреля 2026 года, вносит в программу госгарантий бесплатной медпомощи новый раздел с тремя видами высокотехнологичной терапии: CAR-T-клеточная иммунотерапия для пациентов с рецидивирующими B-клеточными злокачественными опухолями, противоопухолевые пептидные вакцины для больных метастатическим раком толстой кишки и мРНК-вакцины для взрослых с резектабельными формами рака различных локализаций.