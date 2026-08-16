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Новости

Киев и украинские регионы попали под удар беспилотников. Ранены 20 человек

The Insider
Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Российские военные в ночь на 16 августа нанесли удары по Киеву, а также Кривому рогу (Днепропетровская область). По последним данным, известно как минимум о 20 пострадавших. 

Больше всего раненых в Кривом роге. Там пострадали по меньшей мере 13 человек, один погиб. Еще один раненый в Никопольском районе области. 

Пожары после ночной атаки начались в столице страны. Мэр Киева Виталий Кличко пишет, что они охватывают нежилые здания, на местах падения обломков работают спасатели. Издание «СУСПІЛЬНЕ» пишет, что повреждения получил вход на станцию метро «Почайна», а также близлежащий рынок. 

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Всего в городе известно о трех пострадавших, в области раненых тоже трое. 

В ВСУ основными направлениями российских атак этой ночью называют Киевскую, Полтавскую и Днепропетровскую области. В российском Минобороны в то же время утверждают, что целями в столице стали предприятия Fire Point, которое производит комплектующие для ракет «Фламинго», и «Киев-111», которое делает детали для ударных и зенитных беспилотников. Подтверждений этой информации нет. 

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