Киев и украинские регионы попали под удар беспилотников. Ранены 20 человек

Российские военные в ночь на 16 августа нанесли удары по Киеву, а также Кривому рогу (Днепропетровская область). По последним данным, известно как минимум о 20 пострадавших.

Больше всего раненых в Кривом роге. Там пострадали по меньшей мере 13 человек, один погиб. Еще один раненый в Никопольском районе области.

Пожары после ночной атаки начались в столице страны. Мэр Киева Виталий Кличко пишет, что они охватывают нежилые здания, на местах падения обломков работают спасатели. Издание «СУСПІЛЬНЕ» пишет, что повреждения получил вход на станцию метро «Почайна», а также близлежащий рынок.