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Новости

В Казахстане запретили чат-бот для знакомств «Дайвинчик» в Telegram. Суд объяснил запрет защитой детей

The Insider
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Алатауский районный суд города Алматы запретил Telegram-бот для знакомств «Дайвинчик». Как сообщает Tengrinews, иск подала районная прокуратура.

Причиной называется отсутствие механизма проверки возраста пользователей, что создает угрозу безопасности несовершеннолетних. «Решение суда направлено в уполномоченный орган для исполнения. В части предоставления сведений по расследуемым уголовным делам в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана, данные досудебного расследования не подлежат разглашению», — говорится в ответе на запрос, направленный изданием.

Как следует из судебных документов, иск был подан по результатам мониторинга интернета, проведенного прокуратурой Алатауского района. В суде представитель прокуратуры заявил, что знакомства через «Дайвинчик» уже привели к совершению преступлений. В качестве примера он привел дело, когда несовершеннолетняя девушка в результате такого знакомства вступила в интимную связь с мужчиной.

«Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что функционирование ресурса создает реальную угрозу совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также противоречит требованиям Конституции и закона „О правах ребенка“», — говорилось в заявлении прокуратуры.

В конце июля ФСБ России заочно предъявила основателю Telegram Павлу Дурову обвинение в содействии терроризму. В частности, утверждалось, что сотрудники спецслужб Украины использовали «Дайвинчик», чтобы под видом девушек знакомиться с российскими мужчинами и вербовать их для совершения нападений и поджогов.

В настоящее время у бота «Дайвинчик» насчитывается более 13 млн пользователей ежемесячно.

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