Трамп ввел заградительные пошлины на импорт беспилотников для «противодействия угрозе национальной безопасности»

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых пошлин на импорт беспилотников и их комплектующих. Как говорится в заявлении Белого дома, документ «направлен на противодействие угрозе национальной безопасности, создаваемой импортом беспилотных летательных аппаратов и их компонентов, в том числе путем укрепления американской индустрии беспилотников и цепочки поставок».

Указ вводит 100-процентную пошлину на БПЛА определенного размера и с определенными возможностями, включая аппараты со взлетной массой более 25 кг, способные осуществлять тепловизионную съемку. Пошлина в 25% вводится на импорт некоторых беспилотников меньшего размера.

Беспилотники и компоненты из Европейского союза, Японии, Лихтенштейна, Республики Корея, Швейцарии и Тайваня облагаются 15-процентной пошлиной, а дроны из Великобритании — 10-процентной, но при условии, что бóльшая часть оборудования, программного обеспечения и технологий произведена в этих странах и США.

Новые пошлины вступят в силу через 21 день; для компонентов дронов, не отнесенных к категории «особо чувствительных», — через 180 дней. Также указ предписывает министерству торговли создать программу возвращения производства в США для компаний, инвестирующих в создание дронов.

The Washington Post отмечает, что новые тарифы направлены в первую очередь против беспилотников из Китая.