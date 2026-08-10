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Беспилотники британского военно-морского флота передавали данные в Пекин. Причиной стали китайские компоненты в камерах — The Telegraph

The Insider
Фото: камера на K3 Scout / The Telegraph

Фото: камера на K3 Scout / The Telegraph

Разведывательные морские беспилотники британского Королевского военно-морского флота тайно передавали данные в Китай. Причина утечек — в камерах, в которых были компоненты китайского производства. Это выяснила газета The Telegraph. 

Речь идет о разведывательных дронах K3 Scout. Королевская морская пехота использует их с марта этого года. Когда именно обнаружили утечку, неясно, однако источники газеты утверждают, что после этого интернет-соединение камер было отключено.

Беспилотники ВМФ страны поставил крупный британский оборонный подрядчик — компания Kraken Technology Group. Та, в свою очередь, приобрела камеры у стороннего поставщика, который гарантировал их безопасность. Однако, как показало внутреннее расследование, камеры передавали «пульсирующие сигналы» на IP-адрес в Китае. В сигнале были данные, подтверждающие их подключение к сети и функционирование.

Какой объем данных мог быть скомпрометирован, неясно. В британском Минобороны настаивают, что серьезных утечек не было. 

В то же время собеседники The Telegraph высказывают опасения, что беспилотники находились вблизи мест проведения крайне важных встреч между высокопоставленными сотрудниками спецподразделений, а их камеры оставались активными даже после отключения дронов.

Беспилотники K3, предположительно, являются частью оборонного пакта для обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе, который предлагает Великобритания. Собеседник газеты в оборонном ведомстве назвал эти утечки «серьезным провалом в проверке происхождения компонентов». 

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