Подрядчики «Роснефти» заплатят менее сотой доли процента от суммы ущерба разлива мазута в Керченском проливе

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» перевозили мазут, принадлежавший «Роснефти», которая выступала одновременно его владельцем, грузоотправителем и грузополучателем. Хотя последствия разлива распространились на прибрежные воды Турции, Грузии, Румынии и Болгарии, официальную связь локальных загрязнений с аварией признала только Украина.

«Волгонефть-212»: две фирмы-пустышки и сто исполнительных производств

Как стало известно в апреле 2025 года, Росприроднадзор оценил ущерб, нанесенный экологии при крушении двух танкеров, в 84,9 млрд рублей. Чтобы компенсировать ущерб, нанесенный экосистеме Черного моря, Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования обратилось в суд, который распределил ответственность между владельцами и арендаторами танкеров следующим образом. Владелец «Волгонефти-212» «Кама Шиппинг» и арендовавшее его «Каматрансойл» должны заплатить за разлив мазута 49 460 085 849 рублей. Аналогичным образом ЗАО «Волгатранснефть» должно компенсировать государству 35 483 862 830 рублей за вред, причиненный крушением «Волгонефти-239».

Формальными владельцами ООО «Каматрансойл» значатся Виктор Федорович Сельков и двое его сыновей, Алексей и Константин. Стоимость активов компании на конец 2024 года составляла 111 млн рублей, в 2025 году фирма не публиковала отчетность. В отношении «КамаТрансОйла» открыто 19 исполнительных производств на сумму 55,39 млрд рублей, бóльшая часть этой суммы относится к указанному выше иску. При этом по большинству предыдущих 179 исполнительных производств на скромные 17,27 млн рублей взыскателям не удалось вернуть свои деньги. В 60 производствах в качестве причины указано, что приставам не удалось установить местонахождение должника, а еще в 73 случаях у должника якобы отсутствовало имущество.

Согласно картотеке исполнительных производств, судебные приставы не могли найти имущество компании, которая занималась арендой танкеров и перевозкой нефти, на протяжении девяти лет. Самое ранее исполнительное производство в отношении «КамаТрансОйл», которое было возвращено взыскателю, датировано 30.01.2017.

Шансы взыскать десятки миллиардов рублей с ООО «Кама Шиппинг» также крайне невысоки. 27 июля 2026 Арбитражный суд Пермского края принял к производству заявление Межрайонной ИФНС № 21 по региону о признании компании банкротом. Учредителями фирмы являются Лариса Фролова и Константин Сельков. В отношении Фроловой как физического лица уже применена процедура банкротства, а Сельков в 2020 году был включен в реестр дисквалифицированных лиц за повторное неисполнение обязанности подать иск о собственном банкротстве.

В отличие от первой фирмы, «Кама Шиппинг» не уклонялась от уплаты долгов, но ее платежная дисциплина резко ухудшилась после крушения танкеров. Сейчас в отношении компании открыто 82 исполнительных производства, самое раннее из которых относится к февралю 2025 года. ФНС по Омской области уже обратилась в суд о признании «Кама Шиппинг» банкротом. Из текста определения Арбитражного суда Пермского края от 27 июля 2026 года можно сделать вывод, что планируется распродажа имущества должника для погашения требований перед кредиторами: суд назначил финансового управляющего и обязал должника предоставить список принадлежащего предприятию имущества и списки кредиторов и дебиторов. Учитывая, что вся процедура выше проводится для погашения долга в 65 млн рублей, взыскание ущерба в 49 млрд представляется практически невероятным.

«Волгонефть-239» и превентивное банкротство

Владельцем танкера «Волгонефть-239», который должен компенсировать «35 483 862 830 рублей вреда, причиненного водному объекту», является ЗАО «Волгатранснефть». Согласно пояснениям к бухгалтерской отчетности за 2025 год, 54% в капитале этой фирмы владеет ООО «Венчур Трэйд Лимитед», а 46% — АО «СК Девелопмент».

Хотя стоимость активов компании на 31.12.2025 составляла 457,65 млн рублей, компенсация даже части суммы Росприроднадзору представляется практически невероятной. С сентября 2025 года судебные приставы вернули уже пять исполнительных производств компаниям и государственным органам, которые безуспешно пытались взыскать долги с нефтетранспортной фирмы.

25 сентября 2025 исполнительное производство было возвращено Городецкому судоремонтному заводу, который пытался взыскать с «Волгатранснефти» 2,19 млн рублей. Причиной возврата стала «невозможность установить местонахождение должника либо его имущества». С такой же формулировкой еще три исполнительных производства получили обратно другие взыскатели. Наиболее критичным в этом контексте выглядит безуспешное взыскание долгов пенсионным фондом. Исполнительное производство было возвращено «по причине признания должника банкротом». На момент публикации реестр исполнительных производств был единственным источником информации о банкротстве фирмы: ни в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, ни в ЕГРЮЛ, ни в реестре о несостоятельности компаний газеты «Коммерсантъ» не было публикаций о банкротстве «Волгатранснефти».

Яхты Сечина могли бы компенсировать две трети ущерба природе

Оба потерпевших крушение танкера были тесно связаны с «Роснефтью». Минтранс России подтвердил, что на момент крушения оба танкера перевозили мазут, принадлежавший «Роснефти», которая была одновременно владельцем нефтепродуктов, грузоотправителем и грузополучателем. Ранее «Важные истории» показали, что «Волгонефть-212» в течение шести месяцев до катастрофы дважды загружалась мазутом на Саратовском НПЗ и один раз перевозила нефтяное топливо с Сызранского НПЗ, принадлежащих «Роснефти». ЗАО «Волгатранснефть», которая владела танкером «Волгонефть-239», в 2017 году выиграла тендер на перевозку до 2022 года 1,5 млн тонн нефтепродуктов «Роснефти» на сумму свыше 3,3 млрд рублей.

Примечательно, что стоимость только лишь двух суперъяхт, принадлежащих президенту «Роснефти» Игорю Сечину, эквивалентна стоимости 2/3 ущерба, причиненного окружающей среде разливам. Арестованная во Франции Amore Vero оценивается в $120 млн, стоимость задержанной в Испании Crescent — в $600 млн. При расчете по актуальному курсу продажа суперъяхт могла бы принести 59,39 млрд рублей и компенсировать 69% от общей суммы ущерба.

Платят все, кроме «Роснефти»

Описанные выше суммы относятся только к претензиям природоохранного органа РФ к владельцам танкеров, но реальное число пострадавших и суммы ущерба гораздо выше. На территории России рыболовецкие предприятия лишились улова, владельцы пляжей и отелей недосчитались клиентов, а ликвидировавшие разлив ведомства не получили компенсации за проведенные работы. При этом Россия является лишь одной из пострадавших сторон.

В июне 2025 года ученые из Украины, Японии и Сингапура провели моделирование течений Черного моря в рамках проекта OpenDrift, чтобы показать, как разлившийся под Керчью мазут достиг побережий Турции, Грузии, Румынии, Болгарии и Украины. Эта модель показала, как экологические бедствия, произошедшие в этих странах, связаны с крушением российских танкеров. Эксперт рабочей группы по экологическим последствиям войны в Украине (UWEC) Евгений Симонов в ответ на запрос The Insider отметил, что «в плане воздействия на общую морскую экосистему разлив такого масштаба затрагивает все страны Черноморского региона, поскольку он влияет на крупные популяции видов, например морских птиц. И любая из черноморских стран может заявить об экологическом ущербе, даже если конкретный выброс мазута не достиг ее побережья».