Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

83

EUR

95.78

OIL

88.19

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

99

 

 

 

 

 

Новости

С пары туристов, задержанных в Швеции из-за раций и русского акцента, сняли статус «угрозы нацбезопасности» и запрет на въезд

The Insider
Иллюстрация к материалу

Миграционная служба Швеции сняла статус «угроза национальной безопасности» с граждан России Семёна и Татьяны, задержанных во время палаточного отдыха 6 августа. Также был отменен двухлетний запрет на въезд в Шенгенскую зону. Об этом сообщает «Антивоенный комитет России». 

«Управление полиции не представило доказательств того, что вы представляете угрозу внутренней безопасности, общественному порядку или безопасности. <...> На этом основании Миграционная служба отменила решение полиции о высылке, а также запрет на въезд», — говорится в постановлении. Ранее пару освободили из миграционного центра, но им до сих пор не вернули телефон. 

Юрист «Антивоенного комитета» Маргарита Кучушева в разговоре с The Insider рассказала, что формальное предписание в отношении пары на выезд из Швеции сохраняет свое действие: 

«Адвокат пары подтвердил нам, что формальное предписание покинуть Швецию всё еще действует, — отменить его через существующую процедуру нельзя. При этом запрета на дальнейший въезд у Семёна и Татьяны больше нет: в будущем они смогут снова приезжать в страну. Швецию они покинут 16 августа по билетам, которые были куплены заранее, — именно в этот день они и планировали завершить отпуск с самого начала. 

Думаю, что решающим фактором для решения суда стала абсурдность всей ситуации: во всех документах, которые мы видели, прямо указано, что никаких реальных оснований считать Семёна и Татьяну угрозой безопасности не было. Их задержали после того, как у них нашли небольшие туристские рации и услышали русский акцент, когда они говорили по-английски.

И Миграционная служба, и суд в итоге пришли к выводу, что этого недостаточно ни для содержания под стражей, ни для признания пары угрозой национальной безопасности, ни для запрета на въезд в Швецию».

Как писал ранее The Insider, Семён и Татьяна последние пять лет живут в Испании, выступали против войны и приехали в Швецию как туристы. Они поставили палатку недалеко от города Фурувик. Рядом с местом их стоянки находился частный дом охраняемого лица, о чем сами туристы, по данным «Антивоенного комитета», не знали. Охрана дома вызвала полицию. Внимание охраны и правоохранителей привлекли русский акцент пары и наличие у них двух туристских раций. После задержания полиция приняла решение о депортации пары, — Семёна и Татьяну поместили в миграционный центр. Защита пары настаивала на том, что само по себе наличие российского гражданства и раций не могут служить основанием для задержания и содержания под стражей. 

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Террористы» поневоле: кого ФСБ назначила виновными по делу о взрыве Крымского моста
  2. Филантроп, внушающий ужас: как Джордж Сорос стал главным врагом правых по всему миру
  3. «Ощущение, будто сдирают кожу». Из книги Валерии Новодворской «По ту сторону отчаяния»
  4. Прощай, американское оружие! Как Европа выдавливает США из своего гособоронзаказа
  5. Обессиленный пол. Почему у мужчин во всем мире снижается тестостерон

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте