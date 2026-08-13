С пары туристов, задержанных в Швеции из-за раций и русского акцента, сняли статус «угрозы нацбезопасности» и запрет на въезд

Миграционная служба Швеции сняла статус «угроза национальной безопасности» с граждан России Семёна и Татьяны, задержанных во время палаточного отдыха 6 августа. Также был отменен двухлетний запрет на въезд в Шенгенскую зону. Об этом сообщает «Антивоенный комитет России».

«Управление полиции не представило доказательств того, что вы представляете угрозу внутренней безопасности, общественному порядку или безопасности. <...> На этом основании Миграционная служба отменила решение полиции о высылке, а также запрет на въезд», — говорится в постановлении. Ранее пару освободили из миграционного центра, но им до сих пор не вернули телефон.

Юрист «Антивоенного комитета» Маргарита Кучушева в разговоре с The Insider рассказала, что формальное предписание в отношении пары на выезд из Швеции сохраняет свое действие:

«Адвокат пары подтвердил нам, что формальное предписание покинуть Швецию всё еще действует, — отменить его через существующую процедуру нельзя. При этом запрета на дальнейший въезд у Семёна и Татьяны больше нет: в будущем они смогут снова приезжать в страну. Швецию они покинут 16 августа по билетам, которые были куплены заранее, — именно в этот день они и планировали завершить отпуск с самого начала. Думаю, что решающим фактором для решения суда стала абсурдность всей ситуации: во всех документах, которые мы видели, прямо указано, что никаких реальных оснований считать Семёна и Татьяну угрозой безопасности не было. Их задержали после того, как у них нашли небольшие туристские рации и услышали русский акцент, когда они говорили по-английски. И Миграционная служба, и суд в итоге пришли к выводу, что этого недостаточно ни для содержания под стражей, ни для признания пары угрозой национальной безопасности, ни для запрета на въезд в Швецию».

Как писал ранее The Insider, Семён и Татьяна последние пять лет живут в Испании, выступали против войны и приехали в Швецию как туристы. Они поставили палатку недалеко от города Фурувик. Рядом с местом их стоянки находился частный дом охраняемого лица, о чем сами туристы, по данным «Антивоенного комитета», не знали. Охрана дома вызвала полицию. Внимание охраны и правоохранителей привлекли русский акцент пары и наличие у них двух туристских раций. После задержания полиция приняла решение о депортации пары, — Семёна и Татьяну поместили в миграционный центр. Защита пары настаивала на том, что само по себе наличие российского гражданства и раций не могут служить основанием для задержания и содержания под стражей.