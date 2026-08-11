«Гражданство РФ и русский язык не могут быть основанием для содержания под стражей». Суд в Швеции освободил российских туристов

Миграционный суд Стокгольма отменил решение полиции о содержании под стражей россиян Семена и Татьяны, задержанных во время туристической поездки в Швецию. Суд постановил немедленно освободить обоих, сообщает проект «Антивоенный комитет России».

Суд не обнаружил в материалах дела доказательств того, что Семен и Татьяна подозревались в совершении какого-либо преступления. В решении также отмечается, что россияне сотрудничали со шведскими властями, а полиция не смогла представить убедительных фактов, которые опровергали бы их объяснение о том, что они приехали в страну как туристы.

«Сам по себе факт российского гражданства и того, что они говорят по-русски, не может быть основанием для решения о содержании под стражей», — заявила сторона защиты в жалобе.

Обновление: Ранее эта цитата приписывалась постановлению суда. Как уточнили The Insider в проекте «Ковчег», в постановлении действительно есть такая цитата, но это лишь цитирование судом позиции стороны истца. Суд не соглашался с этим аргументом, а лишь сделал упоминание.

Полиция настаивала, что Семен и Татьяна представляют угрозу внутренней безопасности Швеции, а после освобождения могут попытаться скрыться. Суд счел эти доводы необоснованными.

Семейную пару задержали утром 6 августа во время отдыха неподалеку от города Фурувик. Как ранее рассказывали The Insider в «Антивоенном комитете», Семен и Татьяна последние пять лет живут в Испании и приехали в Швецию как туристы. Они путешествовали с палаткой, разбили лагерь на берегу моря и отправились на рыбалку.

Рядом с местом их стоянки находился частный дом охраняемого лица, о чем сами туристы, по данным «Антивоенного комитета», не знали. Охрана дома вызвала полицию. Внимание охраны и правоохранителей привлекли разговоры пары на русском языке и наличие у них двух туристических раций.

Как ранее сообщал The Insider, россияне также не смогли четко объяснить полицейским, почему выбрали именно это место для ночевки. Правозащитникам они впоследствии рассказали, что любят походы и решили заночевать у воды.

После задержания полиция приняла решение о депортации пары, а Семена и Татьяну поместили в миграционный центр. В «Антивоенном комитете» тогда утверждали, что основанием для задержания и последующего решения о депортации стали русский акцент, рации и неспособность туристов убедительно объяснить выбор места для стоянки.

Консул «Антивоенного комитета» Маргарита Кучушева тогда рассказывала The Insider, что это не первый случай, когда Швеция признает российских граждан угрозой национальной безопасности:

«К сожалению, под эти критерии иногда попадают и антивоенные россияне — в этом случае просто пара туристов, которые выбрали палаточный отдых. Оспорить такой статус крайне трудно, и он может очень сильно испортить жизнь — например, при получении визы».

В «Антивоенном комитете» также сообщали, что Семен и Татьяна выступают против войны в Украине, занимаются гуманитарной деятельностью и помогают с адаптацией подростков-эмигрантов. Семен по профессии разработчик игр.

После решения Миграционного суда Стокгольма Семен и Татьяна должны быть немедленно освобождены из миграционного центра.