Швеция задержала и собирается депортировать россиян из-за «подозрительного русского акцента» и двух туристических раций

Семейная пара — Семён и Татьяна, живущие последние пять лет в Испании, были задержаны утром 6 августа в Швеции во время палаточной ночевки на берегу моря. Об этом рассказали The Insider в «Антивоенном комитете».

Семён и Татьяна во время похода отдыхали на берегу моря неподалеку от города Фурувик, когда к ним подошли полицейские. Стражей правопорядка вызвала охрана частного дома, который находился рядом с местом, где россияне разбили палатку.

Как рассказали The Insider в «Антивоенном комитете», основанием для задержания и последовавшего за ним решения о депортации стали русский акцент и две туристические рации. Кроме того, россияне не смогли четко объяснить полиции, почему выбрали именно это место для ночевки. Правозащитникам же они сообщили, что «любят походы и решили заночевать у воды».

Сейчас Семён и Татьяна находятся в депортационной тюрьме. Консул «Антивоенного комитета» Маргарита Кучушева в беседе с The Insider пояснила:

«Это уже не первый случай, когда Швеция признает граждан РФ угрозой национальной безопасности. К сожалению, под эти критерии иногда попадают и антивоенные россияне — в этом случае просто пара туристов, которые выбрали палаточный отдых. Оспорить такой статус крайне трудно, и он может очень сильно испортить жизнь — например, при получении визы. Консулы антивоенного комитета будут помогать Семёну и Татьяне снять этот статус и безопасно выехать в Испанию».

В «Антивоенном комитете» отметили, что Семён и Татьяна выступают против войны в Украине, занимаются гуманитарной деятельностью и помогают с адаптацией подростков-эмигрантов. По основной профессии Семён — разработчик игр.