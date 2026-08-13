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WSJ: Северокорейские IT-специалисты приносят режиму около $800 млн в год, устраиваясь на удаленную работу в западные компании

The Insider
Иллюстрация к материалу

Северокорейские айтишники, устраивающиеся под чужими именами удаленно в американские и европейские компании, приносят режиму Ким Чен Ына около $800 млн в год. Об этом говорится в документальном фильме-расследовании The Wall Street Journal. По одной из оценок, приведенных в фильме, в 2025 году таких работников насчитывалось от 1600 до 3000, большинство из них базируются в Китае и опираются на местную инфраструктуру, банки и посредников. Американские официальные лица считают, что эти деньги идут на ядерную и ракетную программы КНДР.

На протяжении года журналисты изучали работу одной небольшой группы изнутри. Они обнаружили массив взломанных данных с компьютеров северокорейских специалистов, лежавший в открытом онлайн-архиве. В него попали история браузера, переписка, украденные личные данные американцев и даже записи экрана во время собеседований. Руководитель группы действовал под псевдонимом Eagle Vision, а трое участников выдавали себя за IT-специалистов под псевдонимами Lucas Lee, Patrick New и Michael Brown, хотя их цифровой след указывает и на множество других. Резюме, сопроводительные письма и подготовку к интервью команда координировала через закрытый сервер в Discord, а IP-адрес группы журналисты отследили до Шэньяна — китайского города рядом с северокорейской границей, ставшего хабом для таких работников.

За три с лишним месяца группа разослала заявки более чем в тысячу компаний. Календарь Eagle Vision за одну неделю января 2025 года показывает 22 собеседования как минимум семи его подчиненных. По подсчетам издания, команда получила не менее девяти рабочих мест в США и Великобритании. На записи одного из интервью видно, как соискатель заранее открывает ChatGPT, копирует туда вопрос работодателя из программы распознавания речи и зачитывает ответ дословно. Отдельные работники, по данным собеседников WSJ, зарабатывают до $300 тысяч в год, но, как установил Минфин США, в отдельных случаях до 90% дохода уходит режиму.

Наняв сотрудника, компания высылает ему корпоративный ноутбук — защищенный и настроенный под внутреннюю сеть. Отправка такой техники в Пхеньян сразу вызвала бы вопросы, а посылка в какой-нибудь американский городок подозрений не вызывает, поэтому КНДР нужны американцы, готовые принять ноутбук на свой адрес. Они держат его включенным дома, дают северокорейцам удаленный доступ, а иногда сами приходят на собеседования и рабочие созвоны, пока настоящую работу делает команда за океаном.

Крупнейшая подобная «ферма» из обнаруженных насчитывала около сотни ноутбуков, а всего власти США арестовали или предъявили обвинения 39 людям — как самим IT-работникам, так и их американским пособникам. Один из таких посредников, Дерек Гун из Огайо, рассказал журналистам, что забирал половину зарплаты этих людей, а остаток отправлял криптовалютой и не знал, что имеет дело с северокорейцами. Позже он обнаружил, что налоговая форма от платформы Upwork показывает почти $100 тысяч фрилансерского дохода, которого он не получал.

Отдельная категория пострадавших — американцы, чьи личности используются для трудоустройства. Настоящий Майкл Браун узнал о происходящем в департаменте труда, где ему показали данные о работе в девяти незнакомых компаниях в семи штатах на общую сумму около $100 тысяч. Журналисты нашли доказательства, что под его именем северокорейцы работали еще в двух компаниях, включая подрядчика Amazon. В самой Amazon заявили, что с апреля 2024 года заблокировали более 2900 подозреваемых северокорейских операторов и никогда не нанимали таких сотрудников напрямую. МИД КНДР в начале августа назвал обвинения международного сообщества по поводу схемы с IT-работниками «ложной информацией, лишенной достоверности».

Ранее подразделение Amazon Threat Intelligence сообщало, что за серией компрометаций популярных программных библиотек с открытым кодом стоит одна и та же связанная с властями КНДР группировка, известная под названиями SAPPHIRE SLEET и BlueNoroff.

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