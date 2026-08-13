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Центр им. Хруничева сообщил об износе оборудования до 90%. Предприятие производит ракеты-носители «Протон» и «Ангара»

The Insider
#Расследования#Торгово-экономическая деятельность
Фото: РИА «Новости»

Фото: РИА «Новости»

Космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева — ведущее предприятие российской ракетно-космической отрасли — уведомил Минпромторг России, что физический износ оборудования в некоторых цехах составляет 90%, а средний возраст оборудования — 29 лет. Это следует из переписки между предприятием и министерством, с которой ознакомился The Insider.

Центр Хруничева приводит список «узких мест» и критических уязвимостей своего производства и  просит обновить парк промышленного оборудования, используемого для изготовления военной продукции. В обосновании Центр имени Хруничева сообщает в министерство, что в цехе, занимающемся термообработкой, горячей штамповкой, раскроем металла, пескоструйной очисткой средний возраст основного технологического оборудования достигает 20 лет. Уровень загрузки — 90%, физический износ — 90%. Также сообщается, что цеху недостает агрегата гидроабразивной резки и электропечи.

Согласно письму Центра имени Хруничева, в цехе по изготовлению крупногабаритных деталей, идущих в каркас изделия (шпангоуты, панели, балки, траверсы, фитинги) средний возраст оборудования — 29 лет, средний износ — 80%. Узкое место производства — вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ, таких требуется 4 штуки.

А в цехе, где делают детали типа обшивок, днищ, полусфер, патрубков, секторов днищ, фланцев, обтекателей, стаканов, сильфонов заявлен 90-процентный износ оборудования, кроме того, требуется ротационно-давильный станок. В цехе, где производятся изготовление, сборка, сварка, испытания шлангов низкого и высокого давления, не хватает сварочного оборудования и испытательной насосной станции.

Жалуются из Центра имени Хруничева и на то, что в цехе гальванической обработки износ оборудования составляет 90% и недостает сушильной камеры. В цехе, где выполняется изготовление и монтаж ковочных и обрезных штампов, сварочных кондукторов, пресс-форм, формообразующих оправок, слесарно-монтажного и высадочного инструмента, специального режущего инструмента, средний возраст оборудования — 30 лет, износ — 90%. В связи с чем хруничевский центр просит купить им промышленный заточный станок.

Среди запрошенного оборудования также значится немецкая координатно-измерительная машина Wenzel XO 108, которую должен поставить известный импортер метрологического оборудования АО «Камади», о котором The Insider уже писал в связи с поставками таких машин. Другой герой большого расследования The Insider и тайваньского издания The Reporter — ООО «Ай Машин Технолоджи» — по просьбе Центра Хруничева должен поставить ему тайваньский обрабатывающий центр LV-1577 — несмотря на многократные заявления правительства Республики Китай (Тайвань) о запрете таких поставок. Остальная запрашиваемая импортная техника — китайская: термопластавтомат LOG90A8, ротационно-давильный станок PS-CNC3X-460Z-2000, электроэрозионный станок для скоростной прошивки отверстий MODIIS SD435Q, промышленный заточной станок с ЧПУ DM-300 Five-axis CNC Tool Grinder.

Даже если администрация Центра Хруничева преувеличивает проблемы предприятия, чтобы добиться от государства помощи, обновление оборудования откроет перед предприятием огромные возможности, если даже с заявленным уровнем Центр продолжает работать. Кроме того, уверенность военного предприятия в том, что ему удастся получить необходимую технику из Китая, свидетельствует о том, что заявления правительства КНР о запрете экспорта товаров двойного назначения для российского ВПК не соответствуют действительности.

Центр Хруничева занимается разработкой и производством ракет-носителей «Ангара» и «Протон». Находится под санкциями Евросоюза и США.

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