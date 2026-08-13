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В Севастополе при обезвреживании боеприпасов погибли четверо пиротехников МЧС и охранник — «губернатор» Развожаев

The Insider
Погибшие сотрудники МЧС. Фото: Telegram-канал Михаила Развожаева

Погибшие сотрудники МЧС. Фото: Telegram-канал Михаила Развожаева

В аннексированном Севастополе в результате взрыва погибли пять человек, в том числе четверо пиротехников МЧС России, сообщил в своем Telegram-канале «губернатор» города Михаил Развожаев. По его словам, взрыв произошел при обследовании территории после атаки ВСУ:

«Вражеское средство поражения сдетонировало, когда специалисты выполняли свою главную и самую опасную работу — очищали нашу землю от смертоносного железа».

Развожаев опубликовал имена погибших:

  • капитан внутренней службы Антон Чудаков (начальник отделения);
  • капитан внутренней службы Александр Панчук (старший инженер);
  • прапорщик внутренней службы Артем Дуплин (водитель-сапер);
  • Роман Пилипчук (спасатель-сапер).

Пятый погибший — охранник объекта Василий Староверов.

Ранее сегодня, 13 августа, сообщалось о взрыве на Столетовском проспекте в Севастополе: по неподтвержденным данным, сработала бомба, заложенная в урну. По данным Telegram-канала «112», погибший — капитан 1-го ранга. Пророссийский блогер Анатолий Шарий и Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» утверждают со ссылкой на собственные источники, что убитый — капитан 1-го ранга Роберт Шагеев.

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