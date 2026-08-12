В КСИР заявили о переходе Ирана от оборонительной к наступательной доктрине и готовности переносить войну на территорию противника

Иран проводит масштабную реорганизацию вооруженных сил, делая ставку на более маневренную и агрессивную стратегию за пределами страны — таким образом Тегеран готовится к затяжному противостоянию с США и Израилем даже в случае завершения нынешней войны, пишет Bloomberg. Новую линию описал в эфире государственного телевидения генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Нагди, советник нового командующего Корпусом. По его словам, речь идет о переходе к «наступательной доктрине» — в противовес довоенному курсу, который был ориентирован главным образом на защиту территории страны:

«Когда условия окажутся благоприятными и поступит приказ, мы должны быть в состоянии перенести операцию на территорию противника».

Как отмечается, заявление генерала стало наиболее развернутым официальным объяснением логики недавних кадровых решений верховного лидера Моджтабы Хаменеи, который назначил на ключевые военные посты офицеров КСИР, известных жесткой позицией по войне и Ормузскому проливу. Среди назначенцев — экс-командующий КСИР и политик Мохсен Резаи, возглавивший Высший совет национальной безопасности. Одновременно было объявлено об интеграции оперативного штаба «Хатам ол-Анбия» в состав Генерального штаба, координирующего общую военную стратегию — по словам Нагди, это должно ускорить работу и помочь реализации той же наступательной доктрины за счет обмена данными с поля боя в реальном времени.

Как пишет Bloomberg, война усилила позиции КСИР, который контролирует значительную часть иранской экономики и считается наиболее боеспособной силой страны. Нагди заявил, что производство баллистических ракет в Иране продолжается темпами, «значительно превышающими» расход на нужды фронта, — по его словам, это позволяет говорить о возможности их экспорта в другие страны, хотя подробностей он не привел. Генерал добавил, что даже если война продлится годы, Иран будет обстреливать противника ракетами до последнего, а обширная территория страны дает сотни потенциальных площадок для их производства, часть из которых уже используется.

Агентство пишет, что Ахмад Вахиди, официально возглавивший КСИР на этой неделе, ранее неоднократно критиковал переговоры о завершении войны и выступал за возмездие за гибель прежнего верховного лидера Али Хаменеи, убитого в ходе первой волны израильских ударов в конце февраля. Ранее в этом месяце он пообещал сохранять Ормузский пролив закрытым «до тех пор, пока Соединённые Штаты продолжают враждебные действия».

В колонке для The Insider востоковед Антонио Джустоцци ранее писал, что доступ к новому верховному лидеру Моджтабе Хаменеи на протяжении почти двух месяцев после ранения имели крайне немногие и фактически ключевым посредником в принятии решений стал именно глава КСИР Ахмад Вахиди — это указывало на растущее влияние Корпуса в иранском руководстве.