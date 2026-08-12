Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

82.37

EUR

95.18

OIL

88.81

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

178

 

 

 

 

 

Новости

Власти США одобрили первый за 10 лет противораковый препарат на основе вируса для лечения меланомы

The Insider
Иллюстрация к материалу

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) по ускоренной процедуре одобрило препарат «Тудрикев» (вусолимоген одерпарепвек) компании Replimune. Он представляет собой модифицированный вирус герпеса, который врачи вводят прямо в опухоль, где он размножается и разрушает раковые клетки. Это второй такой препарат, одобренный в США, — первым в 2015 году стал Imlygic. Использовать «Тудрикев» разрешили не отдельно, а только вместе с ниволумабом — другим иммунотерапевтическим препаратом.

Ускоренное одобрение означает, что решение основано на данных клинических испытаний 1 и 2 фазы, а сохранение регистрации будет зависеть от того, подтвердит ли компания пользу препарата в испытаниях 3 фазы — результаты нужно предоставить к марту 2031 года.

Основными пациентами, которым будет назначен «Тудрикев», станут взрослые люди с неоперабельной распространенной кожной меланомой. Комбинацию препаратов («Тудрикев» и ниволумаб) назначают взрослым с меланомой кожи, которую нельзя удалить хирургически и которая продолжает расти, несмотря на уже проведённое лечение иммунотерапией.

Исследование 2 фазы показало, что опухоль уменьшилась или исчезла у 22 из 91 пациента. Среди успешных случаев эффект сохранялся в среднем около 14 месяцев. Однако контрольной группы в исследовании не было, поэтому однозначно оценить вклад «Тудрикева» пока нельзя. Теперь препарату предстоит подтвердить свою эффективность в рандомизированном исследовании III фазы IGNYTE-3 на 400 пациентах.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Выпустить джинна из бутылочного горлышка. Россия налаживает массовый выпуск моторов для дронов — почему это важно
  2. «Террористы» поневоле: кого ФСБ назначила виновными по делу о взрыве Крымского моста
  3. Филантроп, внушающий ужас: как Джордж Сорос стал главным врагом правых по всему миру
  4. «Ощущение, будто сдирают кожу». Из книги Валерии Новодворской «По ту сторону отчаяния»
  5. Прощай, американское оружие! Как Европа выдавливает США из своего гособоронзаказа

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте