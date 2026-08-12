Соглашение Германии с «Талибаном» грозит массовой депортацией афганских беженцев на родину — Politico

Правительство канцлера Фридриха Мерца допустило представителей «Талибана» к работе в дипломатических миссиях Афганистана в Берлине и Бонне в обмен на согласие движения принимать депортированных из Германии афганцев. Оно грозит беженцам массовой депортацией, пишет Politico. Договоренность впервые была анонсирована в октябре, а этим летом стороны ее углубили — Берлин допустил в страну дополнительных сотрудников от «Талибана» в обмен на увеличение числа рейсов с депортированными до трех в месяц.

Раньше высылке подлежали в основном афганские мужчины, осужденные за преступления, теперь под депортацию подпадают все афганские мужчины без статуса защиты и легального права остаться в Германии. Берлин стал первой страной ЕС, допустившей назначенных талибами чиновников к работе в дипмиссиях на своей территории — ранее миссии оставались под контролем прозападных афганских дипломатов, представлявших прежнее правительство страны.

Отмечается, что соглашение появилось на фоне падения рейтингов правительства Мерца и роста популярности выступающей против миграции партии «Альтернатива для Германии», которая, согласно опросам, стала самой популярной политической силой страны. Партия лидирует в опросах перед выборами в земле Саксония-Анхальт, где может впервые получить реальную власть. Мерц в июне заявил в Бундестаге, что Германия не признаёт режим талибов, а сотрудничает с ним лишь «на необходимом техническом уровне» в национальных интересах страны.

Правозащитники опасаются, что сделка ставит под угрозу порядка 35 тысяч афганцев, приехавших в Германию по гуманитарным программам для особо уязвимых, включая правозащитников и бывших сотрудников немецкой армии в Афганистане. Теперь им нужно продлевать афганские паспорта в консульствах, которые контролируют талибы. Еще 321 тысяча афганцев живут в Германии как беженцы или с другими формами защиты. По словам активистов, растущее присутствие талибов в немецких дипмиссиях также дает им доступ к личным данным афганцев в базах данных, что делает беженцев уязвимыми для шантажа.

Бывший глава афганского консульства в Бонне Хамид Нангиалай Кабири, ушедший в отставку в знак протеста против первоначального соглашения, предупредил, что решение немецкого правительства сотрудничать с талибами обернется против самой Германии — движение будет использовать новые рычаги влияния, включая создание сетей для запугивания несогласных. Депутат Бундестага от «Зелёных» Шахина Гамбир заявила, что власти Германии сделали себя уязвимыми для шантажа, обеспечив талибам фактическое признание «через черный ход» — доступ к посольствам, иммунитет и каналы для диалога — на фоне ухудшающегося положения женщин и девочек в Афганистане.

В конце июля из Германии в Кабул отправился очередной рейс с депортируемыми гражданами Афганистана. На борту самолета находился 31 человек — таким образом всего с момента прихода к власти «Талибана» в Афганистан были высланы 204 человека. Впервые среди депортируемых оказался афганец, не имеющий судимости и не признанный угрозой безопасности Германии.