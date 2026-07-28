Германия впервые депортировала к талибам афганца без судимости. Несмотря на риск для его жизни, глава МВД уверен в правильности этого шага

Из Германии в Кабул отправился очередной рейс с депортируемыми гражданами Афганистана. Об этом сообщило агентство dpa. На борту самолета находился 31 человек — таким образом в страну, после прихода там к власти экстремистского движения «Талибан», по данным Bild, из ФРГ были высланы 204 человека. Впервые среди депортируемых оказался афганец, не имеющий судимости и не признанный угрозой безопасности, отметила газета Die Welt со ссылкой на главу МВД Александра Добриндта.

Как поясняет dpa, прямые депортации в Афганистан возможны благодаря соглашению с режимом «Талибана», которое позволяет немецкому правительству отправлять прямые чартерные рейсы в страну без участия третьих государств. Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт назвал депортированных «тяжкими и очень тяжкими преступниками»:

«Депортации в Афганистан будут происходить постоянно. Любой, кто угрожает нашей безопасности, не имеет никаких перспектив остаться в Германии. Общество явно заинтересовано в том, чтобы преступники покинули нашу страну».

Таблоид Bild выяснил, что среди высланных афганцев 30 человек действительно имеют криминальную историю, включая убийство, изнасилования и педофилию. Однако один человек, оказавшийся на рейсе, не имел судимости.

Добриндт подтвердил этот факт, но пояснил, что мужчина был обязан покинуть Германию после завершения процедуры предоставления убежища. По словам министра, афганец пытался также обосноваться в другом европейском государстве, проживал там нелегально, а затем был возвращен в ФРГ:

«Я считаю это правильным и разумным подходом к решению проблемы именно таким образом».

Судя по всему, речь может идти о 46-летнем Фаридуне Тофане, о котором на днях писала Deutsche Welle. Издание рассказало, что мужчина четыре года назад бежал от талибов в Германию, где работал и изучал немецкий язык. В середине апреля он отправился на автобусе в Италию — «в короткое путешествие в Рим». Во время перехода границы был задержан и доставлен в мюнхенский центр временного содержания для депортируемых лиц. Причина заключалась в том, что у Тофана не было разрешения на выезд из Германии. У мужчины было только разрешение на временное пребывание в ФРГ, не защищающее от депортации.

Эксперт по вопросам предоставления убежища в немецком отделении правозащитной организации Amnesty International Нина Ализаде Маранди в беседе с DW пояснила, что в Афганистане мужчине грозит арест, пытки и «даже смертельная опасность».

Die Welt со ссылкой на очевидцев в аэропорту Кабула сообщила, что несколько семей отправились туда встречать своих депортированных родственников. Представители «Талибана» пояснили им: все прилетевшие чартерным рейсом из Германии «пройдут процедуры», включая допросы, и лишь затем их могут освободить.

Немецкие СМИ со ссылкой на критиков депортаций отмечают: с одной стороны, правительство Германии не признает власть талибов из-за нарушений ими прав человека, особенно в отношении женщин. С другой — идет на уступки «Талибану», в том числе разрешая присылать новых дипломатов в представительства Афганистана в ФРГ, что облегчает процессы депортаций.

Сейчас Афганистан переживает мощный гуманитарный кризис, подчеркивает Die Welt. Около 3,7 млн младенцев, 1,2 млн беременных женщин и кормящих матерей страдают от острого недоедания.